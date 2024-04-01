Игорь Омелин из Аши выиграл общий зачет Кубка России по фристайлу

Южноуральский спортсмен набрал наибольшее количество очков в дисциплине ски‑кросс

В Кемеровской области завершился последний, пятый этап Кубка России по фристайлу в дисциплине ски‑кросс. Южноуральский спортсмен Игорь Омелин стал бронзовым призером соревнований, а вместе с этим выиграл общий зачет соревнований среди мужчин. Аналогичного успеха добилась Полина Рябова из Санкт-Петербурга, сообщает Федерация фристайла России.

Пятый этап Кубка России по ски-кроссу прошел на горнолыжном курорте «Горная Саланга» в Кемеровской области. Здесь лучшие результаты показали два спортсмена из Санкт-Петербурга. У мужчин победу одержал Андрей Герасимов, а у женщин — Полина Рябова. Бронзовым призером соревнований стал Игорь Омелин из Аши.

«На предыдущем этапе Кубка России я допустил банальную техническую ошибку на старте, что отразилось на моей позиции в финале соревнований. По ходу заезда получилось обогнать двух соперников, но из-за высоких скоростей опять совершил ошибку. Поэтому и стал третьим. В целом получился хороший для меня сезон, я доволен», — подвел итог своему выступлению в Кубке России Игорь Омелин.

Напомним, что фристайлист из Аши выиграл главный старт сезона. На Всероссийской зимней спартакиаде, прошедшей на ГЛК «Солнечная долина», Игорь Омелин выиграл золотую медаль для Челябинской области.