Челябинская «РМК-Арена» признана лучшим проектом года в России

Награду вручили на премии SportsFacilities

Строящийся на северо-западе Челябинска спорткомплекс «РМК-Арена» стал лучшим проектом года в России. В Москве подвели итоги престижной спортивной премии SportsFacilities, сообщает пресс-служба «РМК-Арены».

«Для создания спорткомплекса в Челябинске был собран и систематизирован опыт строительства и работы ведущих арен, стадионов и спортивных комплексов России и мира. В итоге уже на этапе строительства ясно, что „РМК-Арена“ станет уникальным для страны сооружением с самым передовым оборудованием. Но главное, что в нашем спорткомплексе под одной крышей смогут тренироваться и профессиональные спортсмены, и воспитанники спортшкол», — рассказал директор «РМК-Арены» Николай Сандаков.

Премия SportsFacilities вручается с 2014 года заслуженным участникам российской спортиндустрии. В юбилейном для премии году заявки на участие подали рекордное количество участников.

Напомним, что «РМК-Арену» планируют построить к 2025 году. Корреспонденты Первого областного изучили возможности и характеристики других подобных спорткомплексов и пришли к выводу: на Южном Урале будет уникальный объект.