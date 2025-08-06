На чемпионате России — 2025 выступят 10 боксеров Челябинской области

Эдмонд Худоян возглавит южноуральскую команду на турнире в Екатеринбурге

Определился состав сборной Челябинской области на мужской чемпионат России — 2025 по боксу, который пройдет с 15 по 22 августа. В турнире выступят 10 южноуральских спортсменов во главе с пятикратным чемпионом страны Эдмондом Худояном, сообщает пресс-служба Федерации бокса Челябинской области.

Все лидеры южноуральской команды уже приступили к решающему этапу подготовки к турниру. Они сейчас проходят учебно-тренировочные сборы в челябинском спорткомплексе «Динамо». Руководит занятиями главный тренер сборной региона Артем Зайцев.

На ринг в Екатеринбурге выйдут 10 боксеров Челябинской области, выполнившие условия отбора на региональных и ведомственных турнирах. Среди них: Эдмонд Худоян (48 кг), Максим Стахеев (51 кг), Егор Горбушин (51 кг), Алексей Киселев (60 кг), Александр Красногор (63,5 кг), Тамерлан Касымов (67 кг), Дониёр Назаров (67 кг), Ахмадшох Махмадшоев (67 кг), Иван Романчук (75 кг) и Андрей Стоцкий (92 кг).

Лидером команды является пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян. Боксер из Златоуста накануне поделился своими планами на предстоящий турнир. В интервью пресс-службе Федерации бокса России он заявил, что планирует в шестой раз завоевать чемпионский титул и таким образом вписать свое имя в историю бокса Челябинской области.

Чемпионат России — 2025 по боксу среди мужчин пройдет во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. В нем примут участие более 300 боксеров из более чем 60 регионов страны.

UPD. Сегодня стало известно, что выступит в турнире и еще один спортсмен Челябинской области. В заявку команды попал Максим Акулаев. Он будет биться в категории до 67 кг.