Эдмонд Худоян хочет вписать свое имя в историю бокса Челябинской области

Спортсмен из Златоуста планирует в шестой раз завоевать титул чемпиона России

Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян рассказал о своих целях и задачах на предстоящий чемпионат России, который пройдет с 15 по 23 августа в Екатеринбурге. Пятикратный чемпион страны планирует в шестой раз завоевать титул сильнейшего и вписать свое имя в историю южноуральского бокса — никогда ранее наши боксеры не брали шесть золотых медалей национального чемпионата. Об этом спортсмен рассказал в блицинтервью пресс-службе Федерации бокса России.

«Чемпионат России пройдет в столице Урала, а это моя родная земля, и круто участвовать в турнире дома. Планирую стать шестикратным чемпионом страны и вписать себя в историю спорта Челябинской области, так как у нас в регионе еще ни у кого нет подобного достижения. Если все получится удачно, то я стану первым в истории родной области», — отметил Эдмонд Худоян.

Боксер также добавил, что достичь поставленной цели будет непросто. В его весовой категории до 48 кг немало сильных соперников, а на чемпионат России — 2025 приедут лучшие из лучших. Тем более что победители турнира получат право представить страну на чемпионате мира.

«В прошлом году я пропустил чемпионат России и многие лидеры команды тоже, нам дали возможность восстановиться. Но сейчас в каждой весовой категории будет сильнейшая и достойная конкуренция. Мой главный соперник — Володя Мнацаканян, действующий чемпион страны. Надеюсь, увидимся с ним в финале и покажем достойный бой», — рассказал боксер из Златоуста.

Напомним, что чемпионат России — 2025 по боксу пройдет с 15 по 23 августа в Екатеринбурге. Турнир состоится во Дворце игровых видов спорта (ДИВС). В нем примут участие более 300 боксеров из более чем 60 регионов страны.