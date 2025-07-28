Челябинские боксеры одержали победу на первенстве Европы

На турнире в Сербии золото завоевали Рада Каширская и Владислав Маточкин

Триумфально выступили на первенстве Европы по боксу Рада Каширская и Владислав Маточкин из Челябинской области. Южноуральские боксеры выиграли турнир среди спортсменов 13—14 лет, завоевав золотые медали. Соревнования в Сербии собрали более 160 участников из 20 стран, сообщает региональная Федерация бокса.

На соревнованиях в Сербии почин сделала Рада Каширская. Спортсменка из Озерска не знала поражений в весовой категории до 44 кг. Подопечная Антона Кравчука и Дарьи Савиновой уверенно дошла до финала, где взяла верх над соперницей из Азербайджана Фатимой Маммадли.

Уверенно выступил в турнире и челябинец Владислав Маточкин. В финале ученик Юрия Маслихина победил соперника из Израиля. На пути к золоту боксер из челябинской СШОР «Алмаз» также взял верх над представителями Армении и Беларуси.

Таким образом, боксеры Челябинской области на первенстве Европы показали стопроцентный результат, завоевав две золотые медали из двух возможных. Отметим и победу сборной России в командном зачете. У наших спортсменов 20 золотых медалей, 11 из них завоевали девушки и 9 — юноши.