На челябинской телебашне включится подсветка в честь 100‑летия общества «Динамо»

Спортивная организация 18 апреля отмечает вековой юбилей

Сегодня, 17 апреля, на челябинской телебашне включится праздничная подсветка в честь 100-летнего юбилея «Динамо» — единственной общественно-государственной организации, действующей во всех регионах страны, сообщается на сайте Администрации города Челябинска.

Спортивное общество «Динамо» отмечает свое 100-летие со дня основания 18 апреля 2023 года. История физкультурно-оздоровительной организации переплетается с историей нашей страны. В честь этого события Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр (ЧОРТПЦ) подготовил поздравительную тематическую подсветку.

«Мы присоединяемся к поздравлениям. Спортобщество „Динамо“ вносит огромный вклад в спортивную жизнь Челябинской области», — отметил главный инженер филиала ОРТПЦ Вячеслав Качалов.

Тематическая архитектурно-художественная подсветка с логотипом «Динамо» будет включаться на телебашне 17—19 апреля в 20:45.