Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» одержали победу над СГАУ-Саратов в Суперлиге

Южноуральская команда сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» в Снежинске одержал победу в очередном туре чемпионата российской Суперлиги. На домашней площадке южноуральцы выиграли у саратовского СГАУ (28:26) и продолжают сохранять теоретические шансы на выход в плей-офф. На финише регулярного чемпионата команде предстоит сыграть еще два матча, от которых и будет зависеть судьба путевки в следующий раунд турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Текущее турнирное положение команд предопределило ход и характер игры. «Динамо-Сунгуль», расположившись на 9-й строчке (17 игр, 8 очков), не имел права проигрывать, если надеялся продолжить борьбу за медали турнира в плей-офф. «СГАУ-Саратов» уже обеспечили себе выход в следующий раунд соревнований (17 игр, 16 очков), то есть с турнирной точки зрения матч для них практически не имел большого значения. В лучшем случае волжане могли подняться на строчку выше в таблице.

Игра получилась равной и упорной. Практически весь матч команды шли вровень, не давая друг другу создать комфортное преимущество в счете. Первая половина игры завершилась в пользу гостей — 12:13. Однако после перерыва подопечные Алексея Павельева сыграли предельно аккуратно в обороне, добавив при этом скоростей в атаке. Им удалось переломить ход матча и хладнокровней сыграть в его концовке — 28:26.

Самым результативным игроком у хозяев стал Кирилл Гончаренко, в активе которого 5 голов. Весомый вклад в командный успех внесли Алексей Павельев-младший (4 гола), а также Артем Свинин и Степан Ермаков (по 3).

В регулярном чемпионате «Динамо-Сунгулю» осталось провести 2 матча — с «Пермскими медведями» в гостях (11 апреля) и питерским «Зенитом» дома (16 апреля). У занимающего 8-е место астраханского «Динамо» одна игра в запасе и «+3» очкового гандикапа.