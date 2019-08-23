На бой «Ковалев vs Ярд» осталось всего 50 билетов

ЛА «Трактор» будет заполнена полностью.

Завтра, 24 августа, в ледовой арене «Трактор» состоится долгожданный бой Сергея Ковалева и Энтони Ярда. Они будут биться за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации. Данный поединок вызвал ажиотаж у публики: первые билеты были проданы менее, чем за 3 дня. А на сегодняшний день в продаже осталось лишь 50 билетов. Напомним, что ледовая арена «Трактор» вмещает 7500 человек, так что она будет полностью заполнена.

Отметим, что в программе турнира, который начнется в 17:00, на профессиональном ринге дебютируют два челябинских боксера Дмитрий Рыжих и Григорий Варосян. Их поединки стоят под пятым и шестым номером. А кроме одиннадцати поединков, гости турнира смогут увидеть и шоу, концепция которого построена вокруг Уральских гор.