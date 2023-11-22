Жилой комплекс с детским садом и школой построят в Ленинском районе Челябинска

Проект вынесли на общественные обсуждения

В Ленинском районе Челябинска на месте старых двух- и трехэтажек компания «Новый Дом» планирует построить два многоквартирных дома. В одном будет небольшой детский сад. Предполагается также возведение школы. Проект — пока что только документы по планировке территории — представили в рамках общественных обсуждений. Постановление об их проведении опубликовано на сайте администрации города.

Новый ЖК построят в границах улиц Энергетиков и Трубников. Высота домов еще не утверждена. Проектом предусмотрено от 7 до 10 этажей, а также один подземный этаж. В одной высотке может быть от 7,6 тыс. до 11,1 тыс. кв. метров жилья, в другой — от 7 тыс. до 9,2 тыс. Планируется обустроить детский сад на 25-32 места. В школе предусматривают от 1100 до 1200 мест. Ее планируется возвести на месте дома 53 по улице Трубников. К одному из существующих домов пристроят магазин.





Схема из документации по планировке территории с сайта администрации Челябинска

В пояснительной записке сказано, что проектируемый встроенный детский сад не планируется передавать в муниципальную собственность. Игровые и физкультурные площадки совместят с аналогичными местами для многоквартирного дома. Строительство школы возложено на администрацию Челябинска, а проектирование и прохождение госэкспертизы возьмет на себя застройщик. Мэрии нужно будет расселить часть ветхих домов в квартале. Расселением других построек займется строительная компания.

Общественные обсуждения по этому проекту проводятся по 21 декабря 2023 года на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Экспозиция откроется в Доме архитектора 27 ноября, но доступна для ознакомления с 21 по 30 ноября. Предложения и замечания собирают до конца ноября. После обсуждений администрация города опубликует решение. Это произойдет до 21 декабря.

ООО СЗ «Новый Дом» работает с июня 2017 года, указано в базе «СБИС». Владельцами компании являются Михаил Родиков (90%) и Сергей Пиксаев (10%, он же директор). В 2022 году у фирмы было 1,2 млн рублей чистой прибыли. Организация связана с застройщиками «Бетотек» и «Финтек». «Бетотек» неподалеку строит жилой комплекс «На Трубников».