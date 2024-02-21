На автодроме в Челябинске впервые проведут российский этап соревнований по дрифту

На автокомплексе «Трасса 74» в августе состоится RDS Europe‑2024

Большим событием для любителей спорта в Челябинской области станет проведение в этом году российского этапа соревнований по дрифту RDS Europe‑2024*. Сегодня, 21 февраля, Федерация автоспорта России объявила города, которые примут эти престижные соревнования по дрифту. В список вошел и Челябинск, где в прошлом году был обновлен и доработан автокомплекс «Трасса 74» — площадка, которая позволяет проводить соревнования самого высокого уровня.

RDS Europe — это серия крупнейших в России соревнований по дрифту. В этом году пройдут семь этапов состязаний, которые состоятся с апреля по сентябрь в разных городах страны. Среди них оказался и Челябинск. Южноуральская столица примет шестой этап, он запланирован на конец августа.

«Челябинск стал первым из городов-миллионников, который смог себе позволить такую трассу в черте мегаполиса, на которой можно проводить соревнования любого уровня. Наш город становится настоящим центром притяжения российского автоспорта»,— рассказал пресс-службе управления по ФКиС администрации Челябинска директор автокомплекса «Трасса 74» Сергей Ефимов.

Сезон RDS Europe-2024 стартует 13—14 апреля на площадке «Ростов-Арена». Другие этапы примут Рязань, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Челябинск.

RDS Europe. Календарь сезона-2024:

1-й этап. 13—14 апреля, «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону).

2-й этап. 18—19 мая, Atron International Circuit (Рязань).

3-й этап. 8—9 июня, KazanRing Canyon (Казань).

4-й этап. 6—7 июля, NRing Circuit (Нижний Новгород).

5-й этап. 27—28 июля, Igora Drive (Санкт-Петербург).

6-й этап. 24—25 августа, «Трасса 74» (Челябинск).

7-й этап. 21—22 сентября, Atron International Circuit (Рязань).

«Появилась в чемпионате и совершенно новая для РДС локация — Челябинск. В столице Южного Урала запланирован шестой этап RDS Europe, который пройдет 24—25 августа на недавно обновленном и расширенном АСК „Трасса 74“ в черте города. Спортсменов и поклонников управляемого заноса ждет большая асфальтовая площадка, построенная специально для соревнований по дрифту»,— сообщается на сайте организаторов гонок.

Напомним, что в мае 2023 года в Челябинске был открыт первый в регионе специализированный автоспортивный комплекс. На обновленной «Трассе 74» появились площадки для проведения соревнований по дрифту, мотоджиханы, драг-рейсинга и ралли-кросса. Автокомплекс располагается рядом с автодорогой Северный Луч.

* RDS — Russian Drift Series (в дословном переводе с английского — «Российская дрифт-серия»).