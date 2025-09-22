«Мы бежали и ни капли не устали» — комментарии участников «Кросса нации» в Челябинске

В южноуральской столице на старт массовых состязаний вышли более 5200 горожан

Свыше 5200 жителей Челябинска приняли участие в массовых забегах «Кросс нации». Участники преодолели дистанцию в 2 километра по городскому бору. Многие выходили на старт целыми семьями, а некоторые бежали вместе с коллегами. Мы собрали комментарии нескольких бегунов, они рассказали о своих эмоциях и впечатлениях от забегов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед стартом массовых забегов на дистанцию отправились профессиональные спортсмены. Среди них известные в регионе легкоатлеты, победители и призеры национальных чемпионатов, престижных марафонов. Например, Артемий Лебедев в прошлом году завоевал бронзу на чемпионате России. Его специализация — бег на 800 и 1500 метров.

«Мне нравится атмосфера „Кросса нации“. Поэтому и заявился на участие. Больших задач перед собой не ставил, хотелось просто получить приятные эмоции и впечатления от забега», — рассказал Артемий Лебедев.

Такие же цели и задачи ставила перед собой и Анастасия Деркач. Она регулярно выходит на старт марафонских забегов. «Кросс нации» для нее стал чем-то вроде тренировки в боевых условиях. Причем в Челябинске она пробежала две дистанции — 4 и 8 км.

«Иногда полезно побегать такие вот кроссы, важно было на них держать свой темп. На следующей неделе планирую пробежать марафон в Алма-Ате. Второй раз буду в нем участвовать. Поэтому такой вот тренировочный бег в Челябинске пришелся очень кстати», — сообщила спортсменка корреспонденту ИА «Первое областное».

С пользой для тела и души провела время на «Кроссе нации» и еще одна известная стайерша. Вообще-то, любители легкой атлетики знают ее как Сусанну Хажиеву, но в августе этого года она вышла замуж и стала Енбаевой.

Спортсменка не только стала призером одного из спортивных забегов, но и провела разминку для всех желающих перед стартом массовых забегов.

«Я никогда не пропускаю „Кросс нации“, каждый год выхожу на старт. Почему? Это крутое и массовое состязание. Приятно видеть, что оно собирает так много любителей бега. Заряжаешься от них энергией и получаешь хорошее настроение. Жаль, что супруг сегодня не смог составить мне компанию, ему пришлось остаться дома — у него много работы», — рассказала Сусанна.

У Даяны Задориной муж также не смог быть на мероприятии, отправился в командировку. Но девушка приняла правильное решение, как провести время с пользой. На «Кросс нации» она взяла с собой пятилетнюю Киру. Их радость после финиша стала одним из самых милых событий на мероприятии.

«У нас вообще спортивная семья. Кира вот уже два года занимается тхэквондо. А вот в „Кроссе нации“ участвует впервые. Было на старте небольшое волнение, но оно улетучилось. А на финиш бежали с улыбкой на лице и ни капли не устали. Эмоции захлестнули, поэтому и радовались так, как будто чемпионат мира выиграли», — рассказала Даяна Задорина.

Отметим, что в «Кроссе нации» участвовало немало семейных команд. На дистанцию выходили и коллеги. Так, к семье Скрипник присоединились сотрудники Челябинского цинкового завода — они пересекли финишную черту вместе, взявшись за руки. Участники признаются: теперь на очереди подготовка к «Лыжне России».

Отметим, что в Челябинской области более 20 тысяч человек приняли участие в «Кроссе нации — 2025». Главные забеги прошли в четырех городах региона.