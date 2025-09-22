Более 20 тысяч южноуральцев приняли участие в «Кроссе нации — 2025»

Главные забеги прошли в четырех городах региона: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе

Челябинская область присоединилась к массовым соревнованиям, которые прошли 20 сентября в 84 субъектах РФ. В легкоатлетических забегах на Южном Урале приняли участие более 20 тысяч жителей региона. Главные забеги прошли в четырех городах — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Принять участие в «Кроссе нации» могли все желающие, прошедшие обязательную процедуру регистрации на портале «Госуслуги». В этом году массовые состязания были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Всероссийский забег „Кросс нации“ объединяет тысячи людей, ведущих здоровый и активный образ жизни. В Челябинске более 5200 человек вышли на старт, чтобы бросить вызов себе, проверить свои силы или начать свой путь к крепкому здоровью с этого забега», — отметила руководитель Дирекции спортивных мероприятий в Челябинской области Елена Еремеева.

Она вместе с министром спорта региона наградила победителей и призеров спортивных забегов. Дипломы и медали получили спортсмены, показавшие лучшие результаты на дистанциях 1, 2, 4, 6, 8 и 12 км.

По окончании церемонии открытия «Кросса нации» состоялись массовые забеги. Они прошли за памятником Курчатову в городском бору. Любители бега преодолели дистанцию в два километра.

Отметим, что «Кросс нации» прошел во всех муниципалитетах региона, главные забеги также прошли в Магнитогорске, Златоусте и Миассе. В 2024 году в Челябинской области «Кросс нации» собрал более 14 тысяч человек, причем более 5 тысяч любителей бега вышли на старт в южноуральской столице.