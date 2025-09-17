В Челябинске объявили программу забегов «Кросса нации — 2025»

Массовые состязания для всех желающих пройдут в городском бору

Стала известна программа всероссийского дня бега «Кросс нации» в Челябинске. В этом году массовые легкоатлетические забеги пройдут 20 сентября в городском бору за памятником Курчатову. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие более 6 тысяч горожан, сообщает региональный Минспорт.

Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет 20 сентября в 85 регионах страны, в том числе и на Южном Урале. Главные и самые массовые забеги состоятся в четырех городах региона: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Принять в них участие могут все желающие, прошедшие обязательную процедуру регистрации на портале «Госуслуги».

В Челябинске мероприятие по традиции стартует со спортивных забегов. В разных возрастных категориях участники поборются за победу и медали на дистанциях от 1 до 12 км.

«Кросс нации — 2025» в Челябинске. Программа мероприятия:

8:00 — начало регистрации, выдача стартовых номеров;

9:00 — старт забега на дистанции 12,8 и 6 км;

10:00 — старт забега на дистанции 4 км (юноши и девушки);

11:00 — старт забега на дистанции 1 км (девочки);

11:20 — старт забега на дистанции 1 км (мальчики);

12:00 — торжественное открытие;

12:30 — массовые забеги на дистанции 2 км.

В этом году массовые состязания будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам предложат на выбор дистанции от 1 до 12 километров. Пройти регистрацию можно в режиме онлайн на портале «Госуслуги» до 18 сентября. Кроме того, понадобится действующее медицинское заключение.

Аналогичные забеги пройдут на территории всей России. По данным Минспорта РФ, в 2024 году «Кросс нации» собрал более 500 тысяч любителей бега. Масштабно планируют провести мероприятие в Иркутске. Как сообщает irk.ru, здесь забеги пройдут на берегах Еловского пруда.

Возрастное ограничение: 0+