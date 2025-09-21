«Кросс нации — 2025» в Челябинске собрал более 5 тысяч человек

Во всероссийском забеге участвовали любители и спортсмены всех возрастов

В Челябинске и области прошел всероссийский забег «Кросс нации». На старты вышли южноуральцы разной физической подготовки и разных возрастов, передает ИА «Первое областное».

Первым делом — разминка.

В Челябинске «Кросс нации» прошел в городском бору за памятником Курчатову и стартовал со спортивных забегов. За победу боролись участники самых разных возрастов на дистанциях 6, 8 и 12 километров.

Для юношей и девушек была предусмотрена дистанция протяженностью 4 километра.

Девочки и мальчики преодолевали километровые дистанции.

Участие в забеге принимали целыми семьями.

Среди участников был замечен и министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Медали получили самые быстрые.





Предварительно, в Челябинске участие в «Кроссе нации» приняли около 5200 человек.

Самые массовые забеги также прошли в Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Присоединились к «Кроссу нации» и другие города Челябинской области. В этом году спортивное мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.