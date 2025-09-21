В Челябинске и области прошел всероссийский забег «Кросс нации». На старты вышли южноуральцы разной физической подготовки и разных возрастов, передает ИА «Первое областное».
Первым делом — разминка.
В Челябинске «Кросс нации» прошел в городском бору за памятником Курчатову и стартовал со спортивных забегов. За победу боролись участники самых разных возрастов на дистанциях 6, 8 и 12 километров.
Для юношей и девушек была предусмотрена дистанция протяженностью 4 километра.
Девочки и мальчики преодолевали километровые дистанции.
Участие в забеге принимали целыми семьями.
Среди участников был замечен и министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.
Медали получили самые быстрые.
Предварительно, в Челябинске участие в «Кроссе нации» приняли около 5200 человек.
Самые массовые забеги также прошли в Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Присоединились к «Кроссу нации» и другие города Челябинской области. В этом году спортивное мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.