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/ Российские спортсмены проигнорируют открытие Олимпиады

Российские спортсмены проигнорируют открытие Олимпиады

Семь сборных уже отказались от участия в церемонии.
сегодня в 14:00
  |  Спорт

На открытие Олимпийских игр 2018 года не приедет российская команда по биатлону, а также хоккеисты, фигуристы, шорт-трекисты, саночники, керлингисты и лыжники.

В этот день, 9 февраля, хоккеисты, в числе которых южноуральцы Николай Прохоркин, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Василий Кошечкин и Сергей Мозякин будут на сборах в городе Анянь. Спортсмены объяснили свое решение тем, что будут заняты участием в командных соревнованиях.

При этом в Олимпийском комитете России заявили, что ни о каком бойкоте открытия Олимпиады речи не идет. Около 70 человек прибудут в Пхёнчхан в назначенный день.

Не могу сказать, зачем отдельным российским СМИ понадобилось публиковать сегодня откровенную ложь по поводу бойкота церемонии открытия. Тем более в нынешней и без того сложной ситуации, когда такие провокации не приведут ни к чему хорошему. — сообщил руководитель делегации, первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Напомним, на Олимпиаду также отправится керлингистка Виктория Моисеева из Миасса, в соревнованиях по шорт-треку примет участие Екатерина Ефременкова из Челябинска. За победу поборются фристайлисты Егор Коротков из Трехгорного, уроженец Аши Игорь Омелин и Анастасия Чирцова из Магнитогорска.

Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом в специальном статусе «Олимпийский атлет из России». Знамя будет нести волонтер, его назначит оргкомитет Игр.

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