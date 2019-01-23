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/ Виталий Мутко прилетит в Челябинскую область в конце января

Виталий Мутко прилетит в Челябинскую область в конце января

Вице-премьер посетит Челябинск и Магнитогорск.
сегодня в 11:58
  |  Политика

Виталий Мутко посетит с визитом Челябинскую область. По сообщениям СМИ, вице-премьер России прилетит на Южный Урал на два дня, 31 января и 1 февраля.

Виталий Мутко планирует посетить Магнитогорск, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса, и Челябинск. В областной столице в планах вице-премьера — контроль за подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС. Напомним, Виталий Мутко является куратором проекта.

Отметим, накануне, 22 января, в рамках совещания по предотвращению взрывов бытового газа обсудили вопросы усиления требований к управляющим компаниям.

Были озвучены предложения по актуализации норм эксплуатации домов, оснащенных газовым оборудованием, и необходимости усилить контроль за соблюдением лицензионных требований управляющих компаний. — цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера.

Отметим, что в совещании также принимали участие представители Минпромторга, Минэнерго, Минстроя и МЧС.

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