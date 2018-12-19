22 февраля на выборной конференции определят нового президента организации.

Российский политик и спортивный функционер Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом в официальном аккаунте в «Твиттере» объявила сама организация.

Кроме того, сегодня, 19 декабря, прошло заседание исполкома футбольного союза, на котором был выбран исполняющий обязанности президента РФС. Им стал Сергей Прядкин, который сейчас является президентом Российской футбольной премьер-лиги.

Сергей Прядкин будет возглавлять РФС до 22 февраля. В этот день состоится выборная конференция, на которой и определят нового президента организации. Основными кандидатами на пост президента союза являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.

Напомним, Виталий Мутко руководил РФС с 2015 года. Сейчас политик назначен куратором подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.