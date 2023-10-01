Боксер Мурат Гассиев уступил по очкам шведу Отто Валину на профессиональном ринге

Россиянину не удалось нанести сопернику первое досрочное поражение в карьере

Вчера, 30 сентября, в Турции прошел большой боксерский вечер, главным событием которого стал поединок между россиянином Муратом Гассиевым и соперником из Швеции Отто Валлином. В 12-раундовом бою раздельным решением судей победу одержал скандинавский боксер. Наш земляк, представляющий интересы компании UralBoxingPromotions так и не смог нанести шведу первое досрочное поражение в карьере, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Железный осетин считался фаворитом. В его карьере 30 побед при 1 поражении (от Александра Усика). И перед очной встречей с Валлином имел серию из четырех убедительных поединков, досрочно одержав победы над Нури Сефери, Михаэля Валлиша, Карлоса Уэлча и Майка Балогуна. Тем не менее, швед воспринимался как «крепкий орешек». Его профессиональный рекорд — 25 побед при 1 поражении (от Тайсона Фьюри).

Специалисты не раз отмечали, что у россиянина в последних поединках соперники были, откровенно говоря, проходными. Команда Гассиева не форсировала события и давала своему подопечному не топовых оппонентов. А вот Отто Валлин был не из их числа. Он лишь раз уступил на профессиональном ринге, самому Тайсону Фьюри, но так и не позволил британу отправить себя в нокаут. Другими словами, швед должен был стать серьезной проверкой для Гассиева. При этом и россиянину было крайне важно победить. В таком случае перед ним открывалась прямая дорога к большому и титульному поединку в супертяжелом весе.

Поединок сложился по сценарию, которого все ждали. Мурат Гассиев, действуя первым номером, работал по печени и не раз «расчехлял» свое грозное оружие — прямой правый удар в голову. Соперник действовал от обороны, встречая оппонента правым джебом. Точнее, он этим полутычком-полуударом гасил наступательную мощь россиянина, сбивал его с толку, не давая делать акцентированные и мощные атаки.

Тем не менее, преимущество Гассиева было очевидным. И казалось, что долго под натиском и давлением россиянина не продержится. Тревожным звоночком для Железного осетина стали события в 6-м раунде. Отто Валлин сумел встретить его на противоходе и некоторое время Гассиеву понадобилось для того, чтобы придти в себя.

Россиянин продолжил гнуть свою линию в следующих раундах. Его атаки были мощнее и агрессивней — таили в себе больше угрозы. Попытался он пойти в размен, однако соперник к этому также оказался готов. Отто Валлин за весь поединок, взорвался, по сути лишь раз. Все остальное время отбивался в обороне, нанося свои джебы, которые никоим образом не могли причинить неудобства Гассиеву. Зато методично набирал очки.

Бойцы показали вязкий поединок, в котором оба стремились перекрыть сильные стороны друг друга. В итоге мнения судей разделились, но победу одержал в итоге Отто Валлин. Тренер россиянина Виталий Сланов в интервью федеральным СМИ заявил, что не согласен с решениями судей. По его мнению, Мурат Гассиев выиграл как минимум 8 раундов из 12. Но отметил, что бой в исполнении Железного осетина был плохим.

«Что сейчас спорить с решением судей? Я был уверен, что мы выиграли раундов восемь точно. Он отбрыкивался, уходил, даже джеб полноценный не наносил. Один раз в каком-то раунде попал в глаз, и все. Были удары по защите. Думаю, Мурат выиграл очень убедительно. Да, он не смог нокаутировать Валлина. А так Мурат выиграл бой, тот же ничего практически не сделал. Просто уходил. Но все равно скажу так, что бой не понравился. Не пошло, не наш день», — цитирует Сланова Федерация бокса России.

Отметим, что Мурат Гассиев лишился пояса чемпиона WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Кроме того, поединок с Валлином носил статус претендентского на титул чемпиона мира IBF в тяжелом весе. Россиянин лишился возможности провести большой бой в ближайшем будущем.