/ Сноубордисты и лыжники опробовали новый мультимодальный маршрут в «Солнечную долину»

Поезд и автобус будут возить всех желающих на «выходные» катания и спортивные соревнования.

Первый мультимодальный маршрут в горнолыжный курорт «Солнечная долина» опробовали челябинцы. Поезд отправился из города в 08:35 в субботу, 2 декабря. Пассажиры приобрели проездной, а также ски-пасс (пропуск на подъемники) в кассе на вокзале. Эта же процедура была доступна с помощью терминала. Затем все разместились в сидячих вагонах. Помимо мест для людей там предусмотрены отсеки для лыж и сноубордов. Сверху можно положить объемную верхнюю одежду и сумки. Маршрутом решили воспользоваться даже те, кто обычно путешествует на личном автомобиле.

Друзья рассказали, что появился новый маршрут из Челябинска в «Солнечную долину». Раньше мы ездили на машине, но это очень затратно, плюс проблемы с парковкой были постоянные. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Алина Кузьмина.



Создать маршрут решили из-за высокой востребованности. Поддержку оказывало правительство Челябинской области, а также южноуральская железная дорога. Предполагается, что сначала маршрут обретет популярность у лыжников и сноубордистов, а затем его начнут использовать для соревнований, которые проходят в «Солнечной долине».

Мы рассчитываем, что востребованность маршрута будет серьезной в период соревнований. Если вы посмотрите на календарь, то нас ждут два этапа кубка мира, а также кубка губернатора, еще очень много серьезных массовых мероприятий и спортивных соревнований. В выходные и праздничные дни, если будет спрос, то перевозочные компании, железнодорожные и автомобильные, готовы увеличить количество подвижного состава, маршрутов. Хочется, чтобы жителям и гостям Челябинской области это доставило удовольствие и комфорт. — прокомментировал сайту «Первый областной» вице-губернатор Евгений Редин.



Цена билета в обе стороны с учетом ски-пасса составляет 1300 рублей. Детям до 7 лет нужно будет заплатить 500 рублей, а школьникам и студентам — 1100 рублей.



Поезд ходит по выходным. Первый из Челябинска отправляется в 8:35, прибывает в Миасс в 09:50, а в «Солнечную долину» в 10:35.



В обратном направлении транспорт выдвигается в 16:20. Со станции в Миассе поезд отправляется в 17:12, прибывает в Челябинск в 18:42.