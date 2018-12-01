/ Челябинский экстремал прокатился на сноуборде по автомобильной дороге

Любителя зимнего спорта сняли на видео.

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Сейчас дороги в Челябинске вычищены, но еще несколько дней назад их покрывал слой снега — осадки в городе не прекращались. Этим сразу воспользовались местные любители экстрима. Один из них встал на сноуборд, зацепился тросом за автомобиль — и с ветерком прокатился по своему району, удивляя и веселя встречных автомобилистов и прохожих.

Открыли сезон на заснеженных улицах Челябинска! Пофиг на 10-балльные пробки. — посмеялись над такой картиной в соцсетях.

Напомним, что Челябинск встал в 10-балльных пробках 29 ноября. Причиной всему стал сильный снегопад: техника не справлялась с обилием осадков. Теперь снег закончился, дороги оперативно почистили. Сугробов нет и на тротуарах.