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/ Челябинский экстремал прокатился на сноуборде по автомобильной дороге

Челябинский экстремал прокатился на сноуборде по автомобильной дороге

Любителя зимнего спорта сняли на видео.
сегодня в 13:59
  |  Общество

Сейчас дороги в Челябинске вычищены, но еще несколько дней назад их покрывал слой снега — осадки в городе не прекращались. Этим сразу воспользовались местные любители экстрима. Один из них встал на сноуборд, зацепился тросом за автомобиль — и с ветерком прокатился по своему району, удивляя и веселя встречных автомобилистов и прохожих.

Открыли сезон на заснеженных улицах Челябинска! Пофиг на 10-балльные пробки. — посмеялись над такой картиной в соцсетях.

Напомним, что Челябинск встал в 10-балльных пробках 29 ноября. Причиной всему стал сильный снегопад: техника не справлялась с обилием осадков. Теперь снег закончился, дороги оперативно почистили. Сугробов нет и на тротуарах.

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