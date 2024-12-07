Московское «Динамо» вырвало победу у «Металлурга» в чемпионате КХЛ

Решающую шайбу забросил Дмитрий Рашевский за три минуты до финальной сирены

Хоккеисты московского «Динамо» в драматичном матче выиграли у магнитогорского «Металлурга» в чемпионате КХЛ, забросив победную шайбу за три минуты до финальной сирены. Героем поединка стал форвард «бело-голубых» Дмитрий Рашевский, оформивший дубль. Он же и принес победу столичному клубу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок в Москве получился равным и энергозатратным для обеих команд. Уже в первом периоде соперники включили высокие скорости, оказывая оппонентам высокий прессинг, стараясь быстро проходить нейтральную зону. Как результат — обилие голевых моментов. Однако открыть счет в матче удалось гостям лишь под занавес периода: Роман Канцеров был точен на добивании после того, как голкипер «бело-голубых» блокировал бросок Дмитрия Силантьева — 0:1.

Впрочем, хозяева ответили быстро — им понадобилось полторы минуты, чтобы сравнять счет: классный кистевой бросок совершил Дмитрий Рашевский. К нему голкипер «Металлурга» Александр Смолин оказался не готов — 1:1.

Обменялись команды заброшенными шайбами во втором периоде, реализовав большинство. У «Металлурга» вновь отличился Роман Канцеров, у динамовцев с «пятака» был точен Максим Комтуа — 2:2.

Канадский форвард «бело-голубых» и стал одним из героев матча в самой концовке. Он стянул на себя трех оппонентов и умудрился из неудобной позиции сделать роскошный пас на партнера по команде. Дмитрий Рашевский с «пятака» забросил шайбу, которая в итоге стала победной — 3:2. Сняв вратаря на шестого полевого игрока, «Металлург» сравнять счет не смог.

Хоккей. КХЛ. 7 декабря. «Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Роман Канцеров (Дмитрий Силантьев, Денис Зернов), 16:00 (5×5).

1:1 — Дмитрий Рашевский (Артем Михеев, Макс Комтуа), 17:31 (5×5).

1:2 — Роман Канцеров (Робин Пресс, Даниил Вовченко), 23:13 (5×4).

2:2 — Макс Комтуа (Павел Кудрявцев, Никита Гусев), 35:26 (5×4).

3:2 — Дмитрий Рашевский (Макс Комтуа), 57:08 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Макс Комтуа («Динамо»)

Стал главным героем матча, приняв участие во всех трех заброшенных шайбах «бело-голубых». Набрал 3 (1+2) очка. Мастерски сыграл в третьем взятии ворот, выдав роскошный пас Дмитрию Рашевскому.

Дмитрий Рашевский («Динамо»)

Оформил «дубль», причем вторая его заброшенная шайба стала победной. Был активен и не раз угрожал воротам соперника.

Роман Канцеров («Металлург»)

Забросил две шайбы магнитогорцев. Однако они не помогли «Металлург» набрать хотя бы одно очко.

Хоккеисты «Металлурга» завершили гостевую серию матчей, набрав 4 очка из 6 возможных. Подопечных Андрея Разина теперь ждут три домашних поединка. В первом из них магнитогорцы сыграют 18 декабря с «Автомобилистом».