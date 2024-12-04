Хоккеисты «Металлурга» в сумасшедшем матче вырвали победу у «Торпедо» в КХЛ

Магнитогорская команда выиграла при спорных решениях судей со счетом 5:3

Классный хоккейный матч провели в чемпионате КХЛ команды «Торпедо» и «Металлург». Высокий градус игры поединку придали судьи, принявшие ряд спорных решений не в пользу магнитогорский команды. Подопечные Андрея Разина ответили на это яркой игрой в третьем периоде, вырвав победу со счетом 5:3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начинался этот матч в относительно спокойном ритме. Поначалу игра шла с преимуществом хозяев площадки. Именно они создали первый по-настоящему опасный голевой момент, когда Кирилл Воронин убегал в быстрый прорыв, но шайба после его броска угодила в штангу. Нижегородцы добились своего чуть позже, воспользовавшись ошибкой голкипера «Металлурга» Александра Смолина. Форвард Сергей Гончарук с острого угла «прошил» вратаря — 1:0.

Все тот же Гончарук организовал второй гол во втором периоде. Он из-за ворот сделал хитроумную передачу на партнера по команде, и Михаил Абрамов удвоил преимущество. Магнитогорцы долгое время не могли никак подобрать ключи к надежной обороне соперника. А когда это сделали, выстрелили «дуплетом»: сначала Робин Пресс реализовал большинство, а Денис Зернов забил гол в «раздевалку» — 2:2.

Третий период в эмоциональном плане стал очень жарким. Подлили масла в высокий градус игры судьи, которые приняли ряд спорных решений не в пользу «Металлурга», чем очень разозлили наставника магнитогорцев Андрея Разина. Началось все с того, что люди в полосатых джерси после просмотра видеоповтора отменили гол Даниила Вовченко, посчитав, что тот перед взятием ворот помешал парировать шайбу голкиперу хозяев.

Хэдкоуч «сталеваров» повозмущался, но сглотнул пилюлю. А затем его прорвало после того, как судьи не засчитали пару минут спустя еще один гол «Металлурга» в исполнении Александра Петунина. Более того, они удалили форварда с формулировкой «блокировка вратаря».

Тренер выпалил весь свой словарный запас на «великом и могучем» языке в адрес арбитров. Но и это было еще не все. Полминуты спустя те отправили в штрафной бокс защитника «Металлурга» Владислава Еременко. В этот момент смотреть без сожаления (или улыбки на лице?) на Андрея Разина было невозможно. Он был красный как рак от злости и негодования.

Концовка матча обещала быть огненной! Тем более, что «торпедовцы» вышли вперед благодаря точному броску Михаила Абрамова. В тот момент подумалось, что они своего уже не упустят. Хотя бы потому, что моральное состояние хоккеистов «Металлурга» могло оставлять желать лучшего. Им дважды не засчитали гол судьи, а еще и соперник вышел вперед.

Но с характером у ребят из Магнитогорска полный порядок. В этот раз они еще раз это доказали. Разозлившийся Александр Петунин сравнял счет, а Данила Юров за 5 с половиной минут до финальной сирены сделал счет 4:3. «Торпедовцы» создали еще пару опасных моментов, сняли вратаря на шестого полевого игрока, но этот шаг успеха им не принес — за 8 секунд до конца матча Владислав Еременко броском в пустые ворота установил окончательный счет.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 3 декабря. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (1:0, 1:2, 1:3).

Шайбы забросили:

1:0 — Сергей Гончарук (Дмитрий Кагарлицкий), 13:56 (5×5).

2:0 — Михаил Абрамов (Сергей Гончарук, Дмитрий Кагарлицкий), 29:26 (5×5).

2:1 — Робин Пресс (Люк Джонсон), 34:53 (5×4).

2:2 — Денис Зернов (Никита Михайлис, Дмитрий Силантьев), 38:25 (5×5).

3:2 — Михаил Абрамов, 49:32 (5×5).

3:3 — Александр Петунин (Данила Паливко, Данила Юров), 51:58 (5×5).

3:4 — Данила Юров (Даниил Вовченко), 54:36 (5×5).

3:5 — Владислав Еременко (Александр Петунин), 59:52 (5×6).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Петунин («Металлург»)

Главный герой матча. Включился в игру после того, как судьи не засчитали его шайбу в спорном эпизоде. Ответил голом и результативной передачей.

Михаил Абрамов («Торпедо»)

Сделал свой второй дубль в текущем сезоне. Проявил снайперское чутье, грамотно сыграв на «пятаке» у ворот соперника.

Данила Юров («Металлург»)

Хорошо провел концовку матча, хотя и до этого выделялся активностью. Стал автором победной шайбы.

«Металлург» победил не благодаря, а вопреки. И тем ценнее эта победа. Такие вот матчи, как показывает практика, зачастую придают игрокам уверенность в себе, становятся плацдармом для будущих успехов. Насколько верна такая теория, можно убедиться совсем скоро — послезавтра, 5 декабря, «Металлург» сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой».