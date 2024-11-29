Хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» выступят в Матче звезд КХЛ — 2025

Лига опубликовала итоги голосования представителей СМИ

Стали известны вторые пятерки команд — участниц Матча звезд КХЛ, который пройдет 8—9 февраля 2025 года в Новосибирске. Сегодня, 29 ноября, руководство Лиги опубликовало итоги голосования представителей СМИ. В состав команды дивизиона Харламова вошли хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» Александр Кадейкин и Дмитрий Силантьев. Для первого из них участие в МВЗ станет дебютом, сообщается на сайте КХЛ.

Накануне, 27 ноября, стали известны первые участники Матча звезд — 2025. Они были определены по результатам голосования болельщиков на сайте КХЛ. Так, в каждую из четырех команд вошли по четыре игрока. В состав команды дивизиона Харламова попали хоккеисты «Трактора» Зак Фукале и Максим Шабанов, а также защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

Сегодня стали известны результаты голосования представителей СМИ. По результатам их опроса определились еще 12 участников Матча звезд КХЛ. Так, при выборе игроков в команду дивизиона Тарасова журналисты отдали свои голоса Александру Кадейкину («Трактор»), Дмитрию Силантьеву («Металлург») и Дмитрию Яшкину («Ак Барс»).

Таким образом, составы команд на МВЗ-2025 приобрели следующий вид:

Дивизион Боброва

Вратарь: Максим Дорожко («Витязь»).

Защитники: Энтони Де Анджело (СКА), Богдан Конюшков («Торпедо»).

Нападающие: Евгений Кузнецов (СКА), Павел Порядин («Спартак»), Николай Голдобин («Спартак»), Дмитрий Бучельников («Витязь»).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив»).

Защитники: Мартин Гернат («Локомотив»), Игорь Ожиганов («Динамо» М).

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мн), Никита Гусев («Динамо» М), Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА).

Дивизион Харламова

Вратарь: Зак Фукале («Трактор»).

Защитник: Егор Яковлев («Металлург»).

Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Александр Кадейкин («Трактор»).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Денис Костин («Сибирь»).

Защитник: Трефор Мерфи («Сибирь»).

Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), Александр Хмелевски («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»).





Отметим, что это еще окончательные составы команд, в которых должны быть представлены 11 игроков. Оставшиеся вакансии (по 5 хоккеистов в каждую) выберет руководство КХЛ. При этом в заявку должны будут попасть четыре лучших игрока Кубка Вызова МХЛ.

Матч звезд КХЛ пройдет 8—9 февраля 2025 года в Новосибирске на новой «Сибирь-Арене» — участие в нем примут лучшие игроки Лиги. Традиционно состоится Мастер-шоу и мини-турнир между командами-участницами звездного уик-энда.