Стали известны вторые пятерки команд — участниц Матча звезд КХЛ, который пройдет 8—9 февраля 2025 года в Новосибирске. Сегодня, 29 ноября, руководство Лиги опубликовало итоги голосования представителей СМИ. В состав команды дивизиона Харламова вошли хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» Александр Кадейкин и Дмитрий Силантьев. Для первого из них участие в МВЗ станет дебютом, сообщается на сайте КХЛ.
Накануне, 27 ноября, стали известны первые участники Матча звезд — 2025. Они были определены по результатам голосования болельщиков на сайте КХЛ. Так, в каждую из четырех команд вошли по четыре игрока. В состав команды дивизиона Харламова попали хоккеисты «Трактора» Зак Фукале и Максим Шабанов, а также защитник «Металлурга» Егор Яковлев.
Сегодня стали известны результаты голосования представителей СМИ. По результатам их опроса определились еще 12 участников Матча звезд КХЛ. Так, при выборе игроков в команду дивизиона Тарасова журналисты отдали свои голоса Александру Кадейкину («Трактор»), Дмитрию Силантьеву («Металлург») и Дмитрию Яшкину («Ак Барс»).
Таким образом, составы команд на МВЗ-2025 приобрели следующий вид:
Дивизион Боброва
Вратарь: Максим Дорожко («Витязь»).
Защитники: Энтони Де Анджело (СКА), Богдан Конюшков («Торпедо»).
Нападающие: Евгений Кузнецов (СКА), Павел Порядин («Спартак»), Николай Голдобин («Спартак»), Дмитрий Бучельников («Витязь»).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Даниил Исаев («Локомотив»).
Защитники: Мартин Гернат («Локомотив»), Игорь Ожиганов («Динамо» М).
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мн), Никита Гусев («Динамо» М), Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА).
Дивизион Харламова
Вратарь: Зак Фукале («Трактор»).
Защитник: Егор Яковлев («Металлург»).
Нападающие: Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), Александр Кадейкин («Трактор»).
Дивизион Чернышева
Вратарь: Денис Костин («Сибирь»).
Защитник: Трефор Мерфи («Сибирь»).
Нападающие: Рид Буше («Авангард»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), Александр Хмелевски («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»).
Отметим, что это еще окончательные составы команд, в которых должны быть представлены 11 игроков. Оставшиеся вакансии (по 5 хоккеистов в каждую) выберет руководство КХЛ. При этом в заявку должны будут попасть четыре лучших игрока Кубка Вызова МХЛ.
Матч звезд КХЛ пройдет 8—9 февраля 2025 года в Новосибирске на новой «Сибирь-Арене» — участие в нем примут лучшие игроки Лиги. Традиционно состоится Мастер-шоу и мини-турнир между командами-участницами звездного уик-энда.