Хоккейный клуб «Металлург» в скучном матче проиграл «Авангарду» в КХЛ

Магнитогорская команда на своей площадке уступила омичам по буллитам

Не самый зрелищный, а порой и скучный матч выдали хоккеисты «Металлурга» и «Авангарда» в чемпионате КХЛ. Команды не порадовали зрителей обилием заброшенных шайб и голевых моментов. Основное время матча не выявило победителя (1:1), а самой веселой в поединке стала серия буллитов, в которой точнее оказались «Ястребы», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч принципиальных соперников начался осторожно. В первом периоде обе команды сосредоточились на надежной игре в обороне. При этом акцент был сделан на то, чтобы лишь оппонентов пространства, оказывать плотный прессинг по всей площадке. Такой характер матча вряд ли приносит радость болельщикам, зато держит их в напряжении.

Первый по-настоящему голевой момент создали «Ястребы». После затяжной атаки на добивании мог открывать счет в матче Николай Прохоркин. Бросок у форварда «Авангарда» не получился, хотя ворота были практически пустыми — голкипер «Металлурга» Илья Набоков не успевал закрывать их после того, как парировал предыдущий бросок.

Хоккеисты «Металлурга» ответили разве что неплохой атакой, в которой сольный проход классный совершил Андрей Козлов. Увы, форвард магнитогорцев не завершил его прицельным броском.

Зато сделал это пару минут спустя Дмитрий Силантьев. Он прорвался в зону соперника по левому флангу, обыграл на замахе оппонента и бросил. Защитник омичей Семен Чистяков бросок заблокировал, но сделал только хуже: со второй попытки форвард «Металлурга» открыл счет в матче — 1:0.

Вроде бы на высоких скоростях прошел и второй период. Но вновь не хватало остроты у ворот соперника, голевых моментов. Вновь напомнил о себе после сольного прохода Андрей Козлов, хороший кистевой бросок наносил Рид Буше... Всплеск активности был разве что, когда «Металлург» получил возможность две минуты сыграть в большинстве. Но едва не пропустил в свои ворота, когда все тот же Рид Буше в контратаке не попал из убойной позиции в створ.

Заметно активнее и интересней получился третий отрезок матча. В нем гости попытались оживить игру, пошли большими силами вперед. Но их пыл магнитогорцы были остудили, а затем сами стали чаще гостить в зоне соперника. Не забывали при этом игроки «Металлурга» внимательно играть в обороне, плотно встречая соперника уже в средней зоне.

Ключевым эпизодом периода (да и всего матча) стала последняя двухминутка. На Риде Буше сфолили хоккеисты «Металлурга», у омичей появился шанс на спасение.

Около минуты омичи потеряли в попытке закрепиться в чужой зоне. Зато при формате «6 на 4» им удалось сравнять счет. Шикарный пас выдал Рид Буше на Наиля Якупова, последний в касание переправил с «пятака» шайбу в ворота — 1:1 за 35 секунд до сирены!

В овертайме команды не выявили победителя, зато серия буллитов стала самой интересной в этом не самом ярком матче. В ней героями могли стать защитник хозяев Егор Яковлев и форвард гостей Николай Прохоркин. Оба по два раза реализовали свои попытки, но в третий раз переиграть голкиперов не смогли. Ну а втором победного буллита стал Рид Буше. В нужный момент канадец был точен.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 26 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 бул (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Силантьев (Андрей Козлов, Алексей Маклюков), 15:53 (5×5).

1:1 — Наиль Якупов (Рид Буше, Дамир Шарипзянов), 59:23 (6×4).

1:2 — Рид Буше, 65:00 (бул).

Три лучших игрока матча (версия ИА «Первое областное»):

Дмитрий Силантьев («Металлург»)

Автор первой заброшенной шайбы, которая могла стать победной. Вышел на первое место в списке лучших бомбардиров магнитогорской команды.

Рид Буше («Авангард»)

Вроде и не выделялся активностью, но дело свое сделал. Спас команду в концовке встречи, выдав шикарную передачу на Наиля Якупова, сравнявшего счет. Записал на свой счет победный буллит.

Егор Яковлев («Металлург»)

Капитан команды был безупречен в обороне, но главное — забил два буллита, причем второй из них в самый нужный момент.

Хоккеисты «Металлурга» проиграли матч, который должны были выигрывать. Но сохранили свои позиции в Восточной конференции. Следующий матч магнитогорцы проведут на своем льду 28 ноября с «Сибирью».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).