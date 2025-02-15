Московское «Динамо» выиграло волейбольное женское дерби в Челябинске

Команда «Динамо‑Метар» не смогла закрепить успех на домашней площадке, уступив на тай‑брейке

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» уступила столичному «Динамо» в домашнем матче Суперлиги. Сегодня, 15 февраля, подопечные Алексея Дешина проиграли «бело-голубым» на тай-брейке — 2:3 (22:25, 17:25, 25:23, 28:26, 9:15). Московская команда взяла реванш у южноуральской за сенсационное поражение на своей площадке в матче первого круга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате команды уже встречались друг с другом: в матче первого круга, прошедшем 16 ноября в Москве, челябинский клуб «Динамо-Метар» сотворил сенсацию, выиграв у одного из фаворитов Суперлиги на тай-брейке — 3:2. Теперь столичный клуб во главе с экс-наставником южноуральской команды Александром Кошкиным пожаловал в Челябинск.

Столичные спортсменки показали свой решительный настрой взять реванш, уверенно выиграв два первых сета. 25:22 и 25:17 — и болельщики челябинской команды приуныли. Кстати, их было очень много — трибуны ДС «Метар-Спорт» были полные. Приехал поддержать команды и губернатор Алексей Текслер. Глава региона в одном из перерывов в матче поздравил с юбилеем Галину Спицыну — одну из самых преданных и активных болельщиц челябинской команды.

Казалось, что против такого грозного «Динамо» у хозяек площадки шансов нет. Уж слишком мощно и агрессивно играли «бело-голубые». Но удивительным образом «Динамо-Метар» сумел переломить ход матча. В третьем сете на площадке шла абсолютно равная игра. Все решил выход на площадку молодой Валерии Иванкович.

Челябинская волейболистка выступила «джокером» в руках главного тренера команды Алексея Дешина. Именно она забила два важнейших мяча в концовке, позволив создать небольшой отрыв в счете. Ну а решающее очко команде принесла Александра Мамедова, которая удачно атаковала по линии, — 25:23!

Продолжила южноуральская команда творить чудеса и в четвертом сете. Главным образом за счет хорошей игры на блоке. Хотя не обошлось и без ошибок в простых ситуациях. Так, пару раз на подаче неудачно сыграла Екатерина Гатина, не лучшим образом действовали ее партнеры по команде на задней линии. И все же ценой невероятных усилий челябинки вырвали победу в партии — 28:26.

Исход поединка решался на тай-брейке. Увы, здесь москвички не оставили соперницам шансов. Они повели со счетом 9:5, и такое преимущество в укороченной партии растерять уже не имели права.

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15 февраля. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (22:25, 17:25, 25:23, 28:26, 9:15).

Второе «динамовское» дерби получилось таким же упорным и драматичным. Символично, что в обоих поединках командам пришлось выявлять победителя на тай-брейке.

Следующий матч ВК «Динамо-Метар» проведет также на своей площадке, а его соперником будет не менее грозная «Ленинградка». Питерская команда в текущем чемпионате Суперлиги занимает 3-е место. Наши девушки идут на 6-й позиции. Игра состоится 23 февраля.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).