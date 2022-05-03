Сегодня, 3 мая, на чемпионате России по баскетболу 3×3 в Челябинске определились победители и призеры турнира. Московский «Inamomo» в финальном матче обыграл брянских «Бэд Бойз» со счетом — 21:13 и подтвердили свой статус сильнейших в национальном чемпионате. Среди женщин победителями финала чемпионата России стал «ЦОП-Петербург», передает корреспондент ИА «Первое областное».
В финале встречались две команды, накануне игравшие дополнительный раунд плей-офф. Двое лучших по выступлению в групповом раунде — «Руна» и «Гагарин» уступили в полуфиналах. Главной силой в победе «Inamomo» стали дальние попадания. Все 5 дальних попаданий московской команды записал на свой счет Владислав Мелешкин. А золотую точку с линии штрафных поставил самый заслуженный игрок московской команды — Александр Павлов. Столичный «Inamomo» стал чемпионом в четвертый раз за пять лет (2018, 2019, 2021, 2022).
В матче за бронзу «Руна» взяла верх над «Гагариным», став обладателем медалей во второй раз подряд. В концовке при счете 18:17
Судьба золота в женском финале решилась в овертайме. Впервые пробившийся в финал «Парибет» вел на протяжении большей части встречи, но ближе к концу действующие чемпионки постепенно начали сокращать отставание и смогли вырвать победу в самом конце матча. Таким образом, команда из Северной столицы стала первым двукратным чемпионом страны — и первым, кто смог защитить титул.
Бронзовые медали выиграла «Самара». В матче за 3-е место самарские девушки победили TSOP-LED со счетом 18:10.
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