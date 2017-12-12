/ Олимпийский комитет России одобрил выступление спортсменов под нейтральным флагом

Теперь МОК должен назвать точное количество участников.

Накануне олимпийские спортсмены России изъявили желание поехать на Игры. Их выступление пройдет под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России одобрил это решение. Обсуждение вопроса длилось больше часа. В итоге спортсменам не только дали «путевку», но и пообещали решить организационные, технические, финансовые вопросы.

Мы исходим из того, что все сильнейшие российские спортсмены получат приглашение от МОК. Также нам необходимо выяснить и согласовать с МОК все детали, касающиеся формы российских спортсменов и многие другие технические вопросы. — цитирует «Интерфакс» главу ОКР Александра Жукова.

Сколько спортсменов будут участвовать в Олимпийских Играх, сейчас неизвестно. Все зависит от решения МОК. Олимпийский комитет напомнил, что отказ олимпийцев от участия в Играх также уважают.

Напомним, 5 декабря было приостановлено членство Олимпийского комитета России. Спортсменов обвинили в систематическом нарушении антидопинговых правил. Челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину лишили призового места, которого она добилась в 2014 году. «Чистые» спортсмены будут допущены к Играм под нейтральным флагом. Большинство решило воспользоваться этой возможностью.