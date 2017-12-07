/ Борис Дубровский отметил медалями заслуги 18 южноуральцев

Награды получили работники из разных сфер: машиностроения, спорта, образования и других.

Губернатор Челябинской области наградил жителей Челябинской области за многолетний труд и преданность своему делу. Всего государственные награды из рук Бориса Дубровского получили 18 человек. Глава региона обратился к ним с торжественной речью.



Поздравляю вас с высокими государственными наградами и почетными званиями. Традиционно среди награжденных — представители самых разных профессий. Для нашего многопланового, многоотраслевого региона это закономерно и еще раз доказывает, что добиться успеха и признания можно в любой отрасли, если по-настоящему любить свое дело, досконально знать его и дорожить своим мастерством. При этом мы должны согласиться, что нет ничего более важного и значимого, чем труд и подвиг матери. В нашей области он традиционно отмечается особым знаком отличия «Материнская слава». Пусть ваши дети тоже добиваются больших успехов и получают высокие государственные награды. — сказал на награждении губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



За заслуги в развитии физической культуры и спорта медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден вице-президент федерации дзюдо России Дмитрий Черных. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены генеральный директор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко, начальник управления кадров Магнитогорского металлургического комбината Игорь Деревсков, формовщик абразивных изделий Златоустовского абразивного завода Салават Рамазанов. Заслуженными врачами Российской Федерации стали заведующая детской поликлиникой городской больницы № 1 города Миасс Эллина Епифанова и заместитель главного врача областного перинатального центра Алексей Фортыгин. Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено главному технологу Златоустовского абразивного завода Маргарите Барашевой. Заслуженным металлургом Российской Федерации признан калильщик Магнитогорского метизно-калибровочного завода Марина Коршунова. Почетного звания «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» удостоен начальник отдела метеорологии прогнозов Челябинского ГидроМетЦентра Надежда Ячменева, а заслуженным работником транспорта — водитель автомобиля автотранспортного управления Радик Зайнетдинов. Объявлена благодарность Президента РФ учителю средней общеобразовательной школы № 6 Магнитогорска Галине Локайчук. За заслуги в развитии межрегиональных и внешних связей, деятельность, способствующую развитию и процветанию Челябинской области знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» награжден первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов. За выдающиеся заслуги в обеспечении радиационной и экологической безопасности, деятельность, направленную на обеспечение благополучия населения Челябинской области знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» вручен заместителю генерального директора «ЮЖУРАЛРЭСЦЕНТРа» Владимиру Пантелееву. За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций знаком отличия Челябинской области «Материнская слава» III степени награждены пять женщин: мама 5 детей Нелла Валиева из Чебаркульского района, мама 6 детей Ольга Диасамидзе из Магнитогорска, мама 5 детей Наталья Тарасова из Катав-Ивановского района и две жительницы Челябинска Марина Лукманова, имеющая 5 детей, и Татьяна Мясоедова, воспитывающая 6 детей.