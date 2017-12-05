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/ Сегодня МОК рассмотрит вопрос допуска сборной России на Олимпиаду

Сегодня МОК рассмотрит вопрос допуска сборной России на Олимпиаду

Решение будет приниматься на основании расследования двух комиссий организации.
сегодня в 12:05
  |  Спорт

Сегодня, 5 декабря, в Лозанне Международный олимпийский комитет откроет заседание. На нем организация примет решение об участии сборной России на Играх в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года. Вердикт вынесут уже вечером во вторник. При вынесении решения МОК будет основываться на расследовании двух комиссий организаций. Одна, которой руководил швейцарский юрист, член исполкома МОК Денис Освальд, перепроверяла допинг-пробы россиян с Олимпиады в Сочи. После его действий два десятка спортсменов получили пожизненные отстранения от олимпийских соревнований, многих лишили медалей Игр 2014 года. Среди них челябинка Ольга Фаткулина.

Комиссия под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида изучает обвинения в существовавшей в стране с 2011 по 2015 год на ведомственном уровне системы покрывательства применения допинга российскими спортсменами, в которую были вовлечены сотрудники Минспорта РФ и ФСБ. Результаты ее работы пока неизвестны, впервые доклад комиссии Шмида будет обнародован на исполкоме. Олимпийский комитет России (ОКР) получил от МОК приглашение принять участие в заседании исполкома. В состав российской делегации вошли глава ОКР Александр Жуков, почетный член МОК, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. — передает ТАСС.

Ранее к исполкому МОК обратились ИИХФ, национальные федерации США, Чехии, Финляндии с просьбой допустить Россию к участию в Олимпийских играх. Однако велика вероятность, что МОК позволит россиянам участвовать лишь в статусе нейтральных спортсменов. При таком раскладе возникнет вопрос по командным соревнованиям. В таком случае КХЛ может отказаться от перерыва на Игры, а хоккеисты лишатся возможности сыграть на главном турнире четырехлетия.

Напомним, многие спортсмены отнеслись к решениям МОК и докладам Григория Родченкова с изрядной иронией. В частности, конькобежка Ольга Фаткулина сообщила, что причиной отстранения стали ее «щечки». Об этом она написала в Instagram, сопроводив хэштегами #этищечки #свелименясума #хорошочтоонжопумоюневидел #fatkulina #исмешноиплакатьхочеться #набольныхнеобижаются.

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