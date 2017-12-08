/ Депутаты Госдумы осудили решение МОК об отстранении России

В запрете участия под флагом страны парламентарии усмотрели ограничение прав человека.

Госдума Российской Федерации сегодня обозначила свою позицию относительно решения Международного олимпийского комитета по отстранению России от участия в Олимпиаде-2018. Вердикт МОК парламентарии назвали необоснованным и нарушающим права спортсменов.

Руководствуясь провозглашенным Олимпийской хартией МОК принципом недопустимости любой формы дискриминации, депутаты Госдумы считают принятое исполкомом комитетом МОК решение необоснованным, нарушающим права российским спортсменов, а также не отражающим реального положения дел в сфере противодействия использования допинга в российском спорте. — говорится в заявлении.

Депутаты считают, что принятое решение ограничивает права спортсмена как человека и гражданина, а также является унизительным.

Напомним, Олимпийский комитет России был отстранен, как и все чиновники из Минспорта России вместе с Виталием Мутко и его заместителем Юрием Нагорных от любых будущих Олимпиад. Российским спортсменам позволят принять участие в играх лишь под знаменем нейтрального флага OAR (Olympic Athlete from Russia). Министр спорта Челябинской области Леонид Одер назвал подобное решение МОК унизительным и обвинил WADA в отсутствии презумпции невиновности.