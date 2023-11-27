Мини-футбольный клуб «Южный Урал» вышел в группу лидеров Высшей лиги

А команда «Сигма-К» из Копейска занимает место в шестерке сильнейших в конференции «Восток»

Успешно провели гостевые поединки в Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу две команды из Челябинской области. Команда «Южный Урал» из областного центра одержала одну победу и уступила по пенальти, а «Сигма-К» из Копейска выиграла оба поединка у своих оппонентов. Два южноуральских коллектива вошли в топ‑6 команд Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Южный Урал» и «Сигма-К» сыграли матчи третьего тура в Сыктывкаре. Их соперниками стали «Новая Генерация-2» и «Ухта‑Д». В первый день челябинский клуб в драматичном поединке уступил по пенальти соперникам из Сыктывкара. Основное время матча закончилось вничью 3:3, а по пенальти хозяева площадки были удачливее — 4:3. В другом матче копейчане были сильней соперников из Ухты — 3:2.

На следующий день наши команды одержали синхронные победы. «Южный Урал» в равном поединке вырвал победу у клуба «Ухта-Д» — 5:4. «Сигма-К» уверенно разобралась с командой «Новая Генерация-Д» — 5:2.

Чемпионат России по мини-футболу. Высшая лига. Конференция «Восток». 3‑й тур, Сыктывкар.

25 ноября.

«Ухта-Д» (Ухта) — «Сигма-К» (Копейск) — 2:3.

«Новая Генерация-Д» (Сыктывкар) — «Южный Урал» (Челябинск) — 3:3 (4:3 — пен.).

26 ноября.

«Ухта-Д» (Ухта) — «Южный Урал» (Челябинск) — 4:5.

«Новая Генерация-Д» (Сыктывкар) — «Сигма-К» (Копейск) — 2:5.

Таким образом, оба клуба Челябинской области улучшили свое турнирное положение. МФК «Южный Урал» поднялся на вторую строчку в конференции «Восток». «Сигма-К» поднялась на шестое место.

Следующий, 4-й тур два наших коллектива проведут в Копейске. Им предстоит сыграть друг с другом, а также сразиться с лидером турнира «СШ имени Еременко» из Нового Уренгоя. Матчи пройдут 15 и 16 декабря в ФОКе имени Э. Булатова.

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