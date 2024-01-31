Две южноуральские команды по мини-футболу одержали победы в Высшей лиге

Клубы «Южный Урал» и «Сигма‑К» вошли в пятерку сильнейших в турнирной таблице

В чемпионате России по мини-футболу в Высшей лиге продолжают победно шествовать два клуба из Челябинской области. Команды «Южный Урал» (Челябинск) и «Сигма‑К» (Копейск) выиграли у соперников из Тюмени и Екатеринбурга и теперь обе занимают места в пятерке сильнейших в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Правда, МФК «Южный Урал» в 8‑м туре, прошедшем в копейском ФОКе им. Булатова, одну осечку все же допустил. В первом матче челябинцы в равной борьбе уступили дублю «ВИЗ‑Синара» из Екатеринбурга со счетом 3:4. Зато на следующий день подопечные Нуржана Джетыбаева реабилитировались перед своими болельщиками, выиграв у дублирующего состава ФК «Тюмень» со счетом 4:1.

«Нам удалось забить быстрый гол. Но в действиях ребят много сумбура. Стараемся в психологическом плане уходить в позитивное русло. Не всегда получается сделать это оперативно. Сегодня переиграли соперника как в тактическом плане, так и в физическом. Я доволен этим. Хотя реализация моментов, конечно, хромает», — подвел итог встречи с тюменцами главный тренер МФК «Южный Урал» Нуржан Джетыбаев.

Копейчане домашний тур и вовсе прошли без потерь, выиграв оба поединка. Сначала они вырвали победу в матче с тюменцами, а затем в такой же плотной борьбе выиграли у екатеринбуржцев.

«Сработал тактический план на игру. Он немного авантюрный, рискованный, но приносит результат. Пока нам везет, будем и дальше его использовать. Впереди у нас южноуральское дерби с челябинским клубом. Будем стараться реабилитироваться за домашнее поражение. Бой однозначно дадим. Будет битва, обещаю!»— заверил главный тренер МФК «Сигма‑К» Дмитрий Степанов.





Чемпионат России по мини-футболу. Высшая лига. Конференция «Восток». 8-й тур. Результаты выступлений южноуральских команд:

29 января.

«Южный Урал» (Челябинск) — «Синара-ВИЗ-Д» (Екатеринбург) — 3:4

«Сигма-К» (Копейск) — «Тюмень-Д» (Тюмень) — 2:1

30 января.

«Южный Урал» (Челябинск) — «Тюмень-Д» (Тюмень) — 4:1

«Сигма-К» (Копейск) — «ВИЗ-Синара-Д» (Екатеринбург) — 4:2

После 16 проведенных матчей «Южный Урал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Высшей лиги конференции «Восток». В активе челябинцев — 31 очко. Копейчане расположились на пятом месте с 29 баллами.

В следующем туре две южноуральские команды проведут игры в Челябинске. В ДС «Метар-Спорт» 2, 3 и 4 февраля им предстоит сыграть между собой, а также с одним из лидеров чемпионата «СК имени Еременко» из Нового Уренгоя.