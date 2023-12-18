Мини-футбольный клуб «Южный Урал» возглавил Высшую лигу чемпионата России

Челябинская команда — лидер конференции «Восток»

В Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу произошла смена лидера: в конференции «Восток» возглавил турнирную таблицу МФК «Южный Урал». Челябинская команда в минувшие выходные одержала две победы над соперниками из Копейска (4:2) и Нового Уренгоя (10:4), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матчи 6-го тура Высшей лиги в конференции «Восток» принимал город Копейск. Три команды сыграли между собой поединки в ФОК им. Э. Булатова. Открывал программу тура поединок между двумя командами Челябинской области. Южноуральское дерби оправдало ожидания болельщиков: переполненные трибуны местного спорткомплекса собрали аншлаг.

В первом тайме единственный мяч забил Евгений Платонов. В дебюте второго тайма Игорь Егоров увеличил отрыв в счете, а Рамиль Гулиев закрепил преимущество челябинцев — 3:0. Копейчане не сдались, забив два мяча, но на большее их не хватило. Общий счет 4:2 в пользу команды из областного центра.

И все-таки ключевым для «Южного Урала» стал поединок на следующий день, в котором челябинцам противостояли юноши из спортшколы имени Еременко. Команда из Нового Уренгоя занимала на тот момент второе место. И победа над сибиряками открывала нашей команде дорогу к лидерству в турнире.

В этом поединке борьбы не получилось. Челябинский клуб разгромил сибиряков со счетом 10:4. Наши ребята забивали голы на любой вкус, а героем матча стал Рамиль Гулиев, оформивший хет-трик.

В заключительном матче тура клуб «Сигма-К» в драматичной борьбе уступил соперникам из Нового Уренгоя 3:4. Причем третий мяч копейчане забили за 5 секунд до финальной сирены.

Мини-футбол. Высшая лига. Конференция «Восток». 6-й тур. Копейск, ФОК им. Булатова.

15 декабря. «Сигма-К» (Копейск) — «Южный Урал» (Челябинск) — 2:4.

16 декабря. «Южный Урал» (Челябинск) — «СШ им. Еременко» (Новый Уренгой) — 10:4.

17 декабря. «Сигма-К» (Копейск) — «СШ им. Еременко» (Новый Уренгой) — 3:4.

В текущем году командам предстоит сыграть еще в седьмом туре, который пройдет в Екатеринбурге. Двум южноуральским клубам предстоит 22 и 23 декабря сыграть по одному матчу с «ВИЗ-Синара-Д» и «Тюменью-Д».