Мини-футбольный клуб «Южный Урал» вышел в четвертьфинал в Высшей лиге

В первом раунде плей‑офф челябинцы выиграли у «Водника» из Архангельска

Челябинский мини-футбольный клуб оформил выход в четвертьфинал в Высшей лиге чемпионата России. Южноуральская команда по итогам двух матчей вышла победителем в серии матчей с архангельским «Водником». После гостевой победы МФК «Южный Урал» по пенальти выиграл домашний поединок. В следующем раунде турнира наша команда сыграет с клубом «СШ имени Еременко» из Нового Уренгоя, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После уверенной победы в гостях (7:2) челябинской команде для выхода в следующий раунд плей-офф необходимо было закрепить успех дома. С этой задачей МФК «Южный Урал» справился, хоть и не без проблем.

Поединок, прошедший в КСК «Рифей», получился очень упорным и напряженным. Уже в дебюте команды обменялись голами, у хозяев отличился Евгений Платонов. Затем Данил Денов вывел челябинцев вперед, однако до ухода на перерыв гости выровняли положение.

Во втором тайме «Водник» даже вел в счете, однако преимущество не удержал. У МФК «Южный Урал» в ударе был Данил Денов. Он забил еще два гола, оформив таким образом хет‑трик. Основное время матча не выявило победителя (4:4), а в серии пенальти удача улыбнулась челябинцам.

МФК «Южный Урал» вышел в четвертьфинал в Высшей лиге. Его соперником на этой стадии турнира станет клуб «СШ имени Еременко» из Нового Уренгоя. Первый матч между командами состоится 24 апреля. Напомним, что победитель Высшей лиги получит право в следующем сезоне сыграть в Суперлиге чемпионата России.