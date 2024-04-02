Мини-футбольный клуб «Южный Урал» впервые завоевал бронзу в чемпионате Высшей лиги

С восьмой позиции вышла в плей‑офф команда «Сигма‑К» из Копейска

Челябинский клуб по мини-футболу «Южный Урал» впервые в своей истории стал бронзовым призером регулярного чемпионата Высшей лиги. Наша команда заняла третье место в конференции «Восток» и теперь готовится закрепить успех в плей-офф турнира. Вышла в следующий раунд турнира и занявшая восьмое место команда из Копейска «Сигма-К».

В заключительном матче регулярного чемпионата в Восточной конференции МФК «Южный Урал» принимал на своей площадке аутсайдера турнира МФК «Глазов». Однако вне зависимости от исхода поединка челябинцы уже гарантировали себе место в тройке призеров.

Матч получился боевым, хотя ничто не предвещало этого: еще в первом тайме южноуральцы забили три безответных гола. Однако после перерыва гости сократили разрыв в счете до минимума. На большее их не хватило — «Южный Урал» довел дело до победы.

По итогам чемпионата челябинский клуб в 24 матчах набрал 49 очков (16 побед и 8 поражений). Подопечные Нуржана Джетыбаева заняли третье место, пропустив вперед лишь «ИрАэро» (Иркутск) и «СШ им. К. Еременко» (Новый Уренгой). Восьмое место в итоговой таблице «Востока» заняла еще одна южноуральская команда — «Сигма-К». Копейчане также вышли в следующую стадию турнира.

В первом раунде плей-офф МФК «Южный Урал» сыграет с «Водником» из Архангельска. «Сигме-К» предстоит сразиться с лучшей командой Западной конференции «КПРФ-2» из Москвы. В серии до двух побед первые матчи пройдут 6 апреля, ответные — 11 апреля.