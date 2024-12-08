Мини-футбольный клуб «Южный Урал» потерпел разгромное поражение в Высшей лиге

Но реабилитировался перед болельщиками, выиграв с минимальным счетом в 6-м туре

Челябинская команда по мини-футболу «Южный Урал» завершил свое выступление в 6-м туре. В конференции «Восток» Высшей лиги подопечные Нуржана Джетыбаева потерпели разгромное поражение от дубля из МФК «Тюмень» (1:6), но вернули долг болельщикам, вырвав победу у медногорского «Металлурга» (3:2). Челябинский клуб закрепился в топ-5 команд «Востока», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне стало известно, что два тура в декабре станут последними в качестве главного тренера МФК «Южный Урал» Нуржана Джетыбаева. Специалист принял решение покинуть Челябинск, поблагодарив болельщиков и руководство клуба за доверие. По всей видимости, это решение прямым образом отразилось на игроков команды. По крайней мере, игру с МФК «Тюмень-Д» южноуральцы откровенно провалили.

Уже в первом тайме хозяева площадки пропустили от сибиряков два гола, а во втором тайме еще три. Лишь при счете 0:5 Евгений Платонов забил-таки гол престижа, но к тому моменту исход матча был уже ясен. В итоге МФК «Южный Урал» уступил со счетом 1:6 — и это самое крупное поражение команды в текущем сезоне.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 6-й тур.

5 декабря. «Южный Урал» (Челябинск) — «Тюмень-Д» (Тюмень) — 1:6.

Голы:

0:1 — Александр Фролов, 9

0:2 — Валерий Шеховцов, 16

0:3 — Александр Дерябин, 27

0:4 — Александр Фролов, 32

0:5 — Владимир Рыночнов, 35

1:5 — Евгений Платонов, 36

1:6 — Александр Дерябин, 40.

Во втором матче 6-го тура челябинскому клубу предстояло сыграть с медногорским «Металлургом». Важно было реабилитироваться перед болельщиками за предыдущее разгромное поражение. В этой задачей подопечные Джетыбаева успешно справились. Хотя матч получился очень непростым для обеих команд.

В первом тайме соперники обменялись голами, во втором Даниил Коробицын вывел челябинцев вперед. Но ненадолго: пять минут спустя гости вновь сравняли счет. Исход поединка решался в самой концовке, в которой удача улыбнулась хозяевам площадки. Точный удар на последней минуте матча нанес Данил Денов.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 6-й тур.

7 декабря. «Южный Урал» (Челябинск) — «Металлург» (Медногорск) — 3:2.

Голы:

1:0 — Анар Шакиев, 16.

1:1 — Павел Томилов, 16.

2:1 — Даниил Коробицын, 24.

2:2 — Андрей Пакель, 29.

3:2 — Данил Денов, 39.

Благодаря этой победе МФК «Южный Урал» вернул себе место в пятерке сильнейших в Высшей лиге (конференция «Восток»). В следующем туре наша команда сыграет два матча в Екатеринбурге. Ее соперниками станут местные клубы «Синтур» и «Синара-ВИЗ-Д». Игры состоятся 21 и 22 декабря.

Фото: пресс-служба МФК «Южный Урал» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).