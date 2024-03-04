Мини-футбольный клуб «Южный Урал» разгромил соперников в Высшей лиге

Челябинская команда закрепилась в тройке лучших в турнирной таблице

Челябинский МФК «Южный Урал» одержал две разгромные победы в Высшей лиге чемпионата России в конференции «Восток». В 11-м туре наша команда выиграла у соперников из Ухты (7:2) и Сыктывкара (6:0). Челябинский клуб закрепился в тройке сильнейших команд и заранее обеспечил себе выход в плей-офф, где планирует побороться за выход в Суперлигу.

В минувшие выходные 11-й тур первенства принимал Копейск. Соперниками двух южноуральских команд стали «Ухта-Д» и «Новая Генерация-Д». Хозяева площадки из «Сигмы-К» не смогли одержать победу, уступив командам из Ухты и Сыктывкара со счетом 3:5 и 1:3 соответственно. А вот один из лидеров турнира, МФК «Южный Урал», оба свои поединка выиграл.

В первый день тура челябинцам предстояло сразиться с соперниками из Ухты. Однако борьбы не получилось. Уже в первом тайме «Южный Урал» забил шесть безответных мячей, и вторая половина игры, по сути, превратилась в формальность. Во второй день наша команда разгромила клуб из Сыктывкара — 6:0. Хет-трик на свой счет записал Кирилл Николаев.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток». 11-й тур. Копейск. Результаты матчей:

2 марта

«Южный Урал» (Челябинск) — «Ухта-Д» (Ухта) — 7:2.

«Сигма-К» (Копейск) — «Новая Генерация-Д» (Сыктывкар) — 1:3.

3 марта

«Южный Урал» (Челябинск) — «Новая Генерация-Д» (Сыктывкар) — 6:0.

«Сигма-К» (Копейск) — «Ухта-Д» (Ухта) — 3:5.

На финише регулярного чемпионата в конференции «Восток» двум южноуральским командам предстоит провести еще по два матча: 12-й тур состоится в Челябинске 23 и 24 марта. Соперниками наших клубов будут пермский «Прогресс-Бионорд» и МФК «Глазов». По восемь лучших команд конференций «Запад» и «Восток» сыграют серию плей-офф, по итогам которой определятся победители и призеры чемпионата.