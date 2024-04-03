Два южноуральских мини‑футбольных клуба выступят в плей‑офф Высшей лиги

В играх на выбывание сыграют «Южный Урал» (Челябинск) и «Сигма‑К» (Копейск)

Стали известны все участники серии плей-офф Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. В борьбе за трофей сразятся и два южноуральских клуба — МФК «Южный Урал» (Челябинск) и «Сигма-К» (Копейск). Победитель турнира завоюет путевку в Суперлигу чемпионата России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сетка плей-офф Высшей лиги по мини-футболу была сформирована по итогам выступления команд в регулярном чемпионате России в конференциях «Запад» и «Восток». В следующий раунд турнира вышли по восемь сильнейших коллективов с каждой конференции. При этом уже с 1/8 финала начинается так называемый перекрестный плей-офф: в первом раунде сыграют между собой команды Западной и Восточной конференций.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата на «Востоке» третье место занял МФК «Южный Урал». Причем челябинский клуб впервые добился подобного успеха. «Сигма-К» замкнула восьмерку сильнейших и теперь в первом раунде плей-офф сразится с лучшей командой «Запада» — «КПРФ-2» из Москвы.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф. 1/8 финала:

«Ростов» Ростов-на-Дону (8) — «ИрАэро» Иркутск (1)

«Сигма-К» Копейск (8) — «КПРФ-2» Москва (1)

«Тюмень-Д» Тюмень (7) — «Факел» Сургут (2)

«Волга» Ульяновск (7) — «СШ им. Еременко» Новый Уренгой (2)

«Кузбасс» Кемерово (6) — «Торпедо-2» Нижний Новгород (3)

«Водник» Архангельск (6) — «Южный Урал» Челябинск (3)

«Синара-ВИЗ-Д» Екатеринбург (5) — «ЛИВС» Саратов (4)

«Газпром-Югра-Д» Югорск (5) — «Ухта-Д» Ухта (4)

В скобках — место команды в регулярном чемпионате.

Серии матчей проводятся до двух побед одной из команд. Первые матчи стартуют уже 6 апреля на площадках команд, указанных первыми. 11 апреля состоятся ответные поединки. В случае ничейного исхода серии третий поединок состоится 12 апреля в городе, команда которого заняла более высокую позицию по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, что согласно регламенту проведения чемпионата России в Высшей лиге победитель турнира по спортивному принципу завоевывает право выступить в следующем сезоне в Суперлиге.