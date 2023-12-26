В Челябинске может появиться новый профессиональный клуб по мини‑футболу

МФК «Мир» планирует построить новый зал и создать собственную академию

Мини-футбольные команды «Южный Урал» и «Сигма-К» идут в группе лидеров Высшей лиги чемпионата России, а в Первой лиге растет как количество команд из Челябинской области, так и общий их уровень. Возглавляет турнирную таблицу идущий без поражений МФК «Мир». Любительская команда из областного центра планирует построить новый зал и открыть собственную футбольную академию для того, чтобы в будущем обрести профессиональный статус. Рассказываем об амбициозной команде и грандиозных планах руководства клуба.

В минувший уик-энд МФК «Мир» провел очередной поединок в Первой лиге первенства России. В этом турнире выступают команды из Челябинской области, в общей сложности 13 коллективов. Дерби с магнитогорским «Металлургом» у команды явно не задалось. По ходу игры «мировцы» уступали в счете 2:4. И лишь в концовке сумели переломить ход матча и вырвать победу — 8:5. Она стала для команды уже седьмой в семи матчах. И останавливаться на достигнутом парни не собираются.

«Команда у нас любительская, но с профессиональным подходом ко всему. Начиная от организации тренировочного процесса и заканчивая общими вопросами стратегии развития клуба. Я с детства люблю футбол, играл в разных командах. И, скажем так, не всегда разделял позицию владельцев и руководства клуба в том, как нужно развивать коллектив. Поэтому и родилась идея организовать свою команду, раскрыть в ней те идеи и задумки, которые складывались годами», — рассказывает директор МФК «Мир» Александр Самойленко.

Кстати, он не только босс клуба, но и действующий игрок, голкипер. А еще — основатель и руководитель национальной транспортной компании «Мир», занимающейся грузоперевозками по всей России. Александр Самойленко основал мини-футбольную команду три года назад.

Ее основу составляют сотрудники компании, в том числе имеющие опыт игры в профессиональных лигах большого и «маленького» футбола. Среди них, например, Алексей Аганин, Артем Грицай и Артем Логовчин. Несколько матчей за «Мир» сыграл и нынешний директор МФК «Южный Урал» Егор Мишура.

«У нас хорошая и перспективная команда, с большими амбициями и целями. Конечно, мы пока уступаем по уровню игры профессиональным клубам, но не сильно. Скажем, в Кубке России играли с „Южным Уралом“ и „Сигмой“ — проиграли им, но нет ничего невозможного. Нужно наиграть состав, усилить его парой-тройкой игроков, и получится вполне боеспособный коллектив, который может составить конкуренцию командам Высшей лиги», — считает Артем Логовчин.

К слову, еще совсем недавно МФК «Мир» был середняком по меркам команд Первой лиги. А теперь он безусловный лидер турнира. Вместе с лидерами команды получают опыт и молодые игроки, среди которых выделяются Никита Дьяков и Сергей Ваганов. Этот сплав и приносит результат. Но это в Первой лиге, где выступают такие же команды-любители. В штабе клуба видят свое детище выше.

«Я хочу построить свой зал, организовать там футбольную академию и после этого заявляться в Высшую лигу. В этом плане для меня примером служит „ВИЗ-Синара“ из Екатеринбурга. Здесь основали спортшколу и теперь в трансферной политике ориентируются на собственных воспитанников. Эта модель развития импонирует: важно, чтобы люди играли не за деньги, а в первую очередь за престиж клуба», — говорит Александр Самойленко.

Директор МФК «Мир» добавил, что примерно представляет, какие финансовые затраты придется понести. По его словам, строительство спортзала может обойтись в 100—120 миллионов рублей. Александр Самойленко добавил, что финансово к таким затратам пока не готов, но не сомневается, что в скорой перспективе удастся положительно решить этот вопрос.

«Я рассчитываю только на свои силы. Понимаю, что получить какую-то господдержку или дотации из бюджета очень сложно и энергозатратно. Кроме того, на сбор всех необходимых документов уйдет слишком много времени. Собираю понемногу необходимую сумму. Главное на данном этапе — найти и выкупить земельный участок. Но я не сомневаюсь, что в скором времени удастся осуществить эту идею и мы построим собственный спортивный зал, в котором будут заниматься дети и повышать свое мастерство», — уверяет Александр Самойленко.

Директор МФК «Мир» согласен с мнением, что мини-футбол в Челябинске сейчас переживает период расцвета. И есть плацдарм для того, чтобы выйти на новый уровень. В пример ставит челябинский клуб «Южный Урал», который идет в группе лидеров Высшей лиги в конференции «Восток». Составлять ему какую-то конкуренцию не планирует, у него другой путь и вектор развития, иные цели и задачи.

В этой связи нелишним будет напомнить и еще об одном любопытном факте. За всю историю развития мини-футбола на Южном Урале в нашем регионе еще никогда одновременно не играли в чемпионатах страны три профессиональных клуба. Даже в те славные времена, когда в элитном дивизионе в 90-х годах прошлого века гремел на всю страну миргалимовский «Феникс».

Говорят, количество рано или поздно переходит в качество. И наличие трех клубов в регионе может принести желаемый эффект. Лишь бы только у нынешнего МФК «Мир» и его руководителя хватило запала на то, чтобы реализовать свои амбициозные планы.