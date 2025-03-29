Чудеса в футзале: команда «Южный Урал» проигрывала 0:5, но выиграла 7:5

Спортивный подвиг совершил мини-футбольный клуб из Челябинска

Удивительный по сюжету и драматургии матч случился на финише регулярного чемпионата России по футзалу в Высшей лиге. Мини-футбольный клуб «Южный Урал» из Челябинска на домашней площадке уже в первом тайме «горел» соперникам из Екатеринбурга со счетом 0:5, но умудрился выиграть 7:5, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В последнем туре у МФК «Южный Урал» стояла сложная задача — в борьбе за выход в плей-офф команде нужно было побеждать в двух последних матчах «регулярки». Иначе челябинцы оказывались за бортом топ-8 команд Восточной конференции Высшей лиги.

В первом поединке с «Синтуром», прошедшем 28 марта, подопечные Алексея Власова пусть и не без проблем, но добились желаемого результата. В матче долгое время сохранялся равный счет. Развязка наступила за 5 минут до конца поединка. Сулейман Алекперов вывел челябинцев вперед, а Евгений Платонов поставил точку, поразив пустые ворота — 4:2.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток».

28 марта. «Южный Урал» (Челябинск) — «Синтур» (Екатеринбург) — 4:2.

Голы:

1:0 — Данил Денов, 3

1:1 — Кирилл Николаев, 10

2:1 — Игорь Егоров, 15

2:2 — Иван Недокушев, 16

3:2 — Сулейман Алекперов, 35

4:2 — Евгений Платонов, 40

На следующий день, 29 марта, МФК «Южный Урал» сыграл еще один матч с соперниками из Екатеринбурга. На сей раз с клубом «Синара-ВИЗ-Д». Эта игра стала украшением всего чемпионата Высшей лиги. Гости здорово начали поединок, забили к 14-й минуте аж 5 безответных голов! Казалось, все... На этом можно ставить точку.

Но тут произошло необъяснимое: еще до ухода на перерыв челябинцы забили два гола. А уже во втором тайме забил дважды Игорь Егоров, сокративший отставание в счете до минимума — 4:5. Сулейман Алекперов практически тут же сравнял счет.

Судьба матча решилась в самой концовке: уже на последней минуте игры мяч рикошетом от игрока екатеринбуржцев залетел в ворота, а окончательный итог в матче установил голкипер МФК «Южный Урал» Антон Бурнашев, забив мяч в пустые ворота ударом через всю площадку — 7:5!

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Восток».

29 марта. «Южный Урал» (Челябинск) — «Синара-ВИЗ-Д» (Екатеринбург) — 7:5.

Голы:

0:1 — Иван Тузюк, 2

0:2 — Глеб Тимошенко, 5

0:3 — Ульян Степанов, 6

0:4 — Дмитрий Компаньен, 7

0:5 — Артем Новоселов, 14

1:5 — Сулейман Алекперов, 16

2:5 — Игорь Егоров, 20

3:5 — Игорь Егоров, 24

4:5 — Игорь Егоров, 28

5:5 — Сулейман Алекперов, 29

6:5 — Ульян Степанов, 40

7:5 — Антон Бурнашев, 40

Удивительный матч, в котором челябинская команда показала волю и характер. И добилась желаемого результата. Беда в том, что он в итоге не помог выполнить задачу на сезон. В другом поединке победу одержал медногорский «Металлург», оставив МФК «Южный Урал» за бортом плей-офф. Челябинцы заняли 9-е место в таблице, набрав 45 очков. Столько же баллов и у... «Синары-ВИЗ-Д», но екатеринбуржцы расположились строчкой выше по результатам личных встреч, они продолжат борьбу в играх на выбывание.

Фото: пресс-служба МФК «Южный Урал» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).