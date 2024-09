Мини‑футбольный клуб «Южный Урал» начинает поход за Кубком России

На первом этапе турнира его соперниками станут три команды

Сегодня, 9 сентября, в Кургане стартует первый этап Кубка России по мини-футболу. Челябинскому клубу «Южный Урал» на этой стадии предстоит провести три поединка, а его соперниками станут команды из Кургана, Перми и Екатеринбурга. Победитель группового этапа отправится в следующую стадию турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игры первого этапа Кубка России состоятся с 9 по 11 сентября в Кургане. Его участниками станут клубы «СБЕР» (Курган), «Южный Урал» (Челябинск), «Прогресс-Бионорд» (Пермь) и «Синтур» (Екатеринбург).

«Для нас этот „поход“ за трофеем станет пятым в истории клуба. В прошлом году мы остановились на первом этапе, сделали выводы и продолжили двигаться дальше. Завоевали бронзу конференции „Восток“, в межсезонье усилились новыми игроками, провели мощные сборы и навязали достойную борьбу титулованному клубу в товарищеских матчах», — сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».

Мини-футбол. Первый этап Кубка России. Расписание матчей с участием клуба «Южный Урал» (время челябинское):

9 сентября. 20:00 — «СБЕР» vs «Южный Урал».

10 сентября. 18:00 — «Прогресс-Бионорд» vs «Южный Урал».

11 сентября. 18:00 — «Южный Урал» vs «Синтур».

Напомним, что МФК «Южный Урал» выступает в Высшей лиге (второй по силе дивизион чемпионата России). В начале августа команда вышла из отпуска и начала подготовку к старту нового сезона. Руководство клуба ставит перед тренерским штабом и игроками максимальные задачи. Ранее мы рассказывали о том, какие изменения в составе произошли в команде в текущем межсезонье.