Мини-футбольный клуб «Южный Урал» представил новое руководство

Директором клуба назначен Дмитрий Ашмарин, его замом — Юрий Момот

В челябинском мини-футбольном клубе «Южный Урал» произошла кадровая революция в руководстве. Возглавил команду Дмитрий Ашмарин, став ее директором. Помогать ему в качестве заместителя директора будет Юрий Момот. Оба специалиста стояли у истоков создания клуба, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».

Дмитрий Ашмарин стоял у истоков создания челябинского мини-футбольного клуба, с 2009 по 2019 год является его руководителем. В последние годы работал в качестве тренера спортшколы «Метар» по футболу.

Определился и его помощник. На должность заместителя директора клуба назначен Юрий Момот — член исполкома Челябинской областной федерации футбола. Ранее он руководил челябинским мини-футбольным клубом.

Напомним, что ранее МФК «Южный Урал» покинул занимавший пост директора команды Егор Мишура. Вместе с ним ушел и исполнявший должность начальника команды Дмитрий Петров. Челябинский клуб в Высшей лиге сезона-2024/2025 выступил неудачно, заняв девятое место в регулярном чемпионате и не пробившись в плей-офф.