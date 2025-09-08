Челябинск впервые примет Кубок России по футзалу среди мужских команд

На первой стадии турнира между собой сыграют четыре клуба

Челябинску доверили провести предварительную стадию Кубка России по мини-футболу среди мужских команд. Турнир пройдет с 12 по 14 сентября в спортзале КСК «Рифей». В нем за путевку в основную стадию соревнований поборются четыре команды, в том числе две из южноуральской столицы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В отборочном раунде Кубка России примут участие четыре команды. При этом одна из них выступает в Высшей лиге чемпионата страны и имеет профессиональный статус — МФК «Южный Урал». Ее соперниками станут любительские команды, выступающие в Первой лиге, — МФК «Сбер» Курган, «МИР» (Челябинск) и «Красноусольская премиум» (Уфа).

Соперники сыграют между собой по круговой системе. Команда, занявшая первое место, оформит путевку в следующий раунд турнира.

Напомним, что в летнее межсезонье в МФК «Южный Урал» произошли кадровые перестановки в руководстве клуба. Директором команды был назначен Дмитрий Ашмарин, а его заместителем Юрий Момот.

