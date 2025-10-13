Мини-футбольный клуб «Южный Урал» начал сезон с двух поражений в Высшей лиге

Челябинская команда с одинаковым счетом 2:5 уступила соперникам из Екатеринбурга

Неудачно стартовал клуб «Южный Урал» в новом сезоне Высшей лиги по мини-футболу. В первом туре, прошедшем в Екатеринбурге, челябинская команда дважды уступила хозяевам площадки. Подопечные Ивана Симонова с одинаковым счетом 2:5 проиграли «Синтуру» и «Синаре-2», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Выезд в Екатеринбург не сулил челябинцам ничего хорошего и обещал быть непростым. «Синтур» в предстоящем сезоне в Высшей лиге выглядит одним из фаворитов дивизиона «Восток», да и «Синара-2», хоть и является дублем клуба Суперлиги, тоже не прочь побороться за высокие места.

Кроме того, с одним из этих клубов «Южный Урал» уже сыграл в текущем сезоне. На предварительном этапе Кубка России челябинцы не справились с «Синтуром», уступив ему дорогу в следующий раунд. Не получилось им взять реванш и в чемпионате страны. Итоговый счет — 2:5 не в нашу пользу.

Стоит отметить, что челябинцы могли рассчитывать на успех. К концу второго тайма хозяева площадки вели с минимальным преимуществом в счете. Подопечные Ивана Симонова пошли ва-банк, сняли вратаря. Но этот шаг не увенчался успехом — на последней минуте Евгений Платонов забил автогол, и практически тут же «Синтур» забил еще, установив окончательный счет в матче.

Мини-футбол. Сезон-2025/2026. Мужчины. Высшая лига, конференция «Восток». 1-й тур, Екатеринбург

11 октября. «Синтур» (Екатеринбург) — «Южный Урал» (Челябинск) — 5:2.

Голы: Максим Сивков, 1 (0:1); Даниил Коробицын, 8 (1:1); Сулейман Алекперов, 14 (1:2); Иван Недокушев, 18 (2:2); Евгений Чарушин, 28 (3:3); Евгений Платонов, 40 — АГ (4:2); Дмитрий Береснев, 40 (5:2).

На следующий день челябинцам предстояло сыграть с еще одной командой из Екатеринбурга. В этот раз поединок получился не таким упорным. Хотя и в этот раз «Южный Урал» открыл счет в матче. Но еще в первом тайме хозяева забили четыре безответных мяча. Отыграться во второй половине игры челябинцы не смогли.

Мини-футбол. Сезон-2025/2026. Мужчины. Высшая лига, конференция «Восток». 1-й тур, Екатеринбург

12 октября. «Синара-2» (Екатеринбург) — «Южный Урал» (Челябинск) — 5:2.

Голы: Сергей Суменков, 5 (0:1); Иван Мельников, 10 (1:1); Иван Мельников, 13 (2:1); Никита Аюпов, 16 (3:1); Александр Карпов, 16 (4:1); Евгений Платонов, 22 (4:2); Максим Моисеев, 37 (5:2).

В следующем туре МФК «Южный Урал» сыграет в Глазове. Его соперниками станут одноименный клуб и «Новая Генерация» из Сыктывкара. Игры пройдут 25 и 26 октября.

Фото: пресс-служба МФК «Синара» (Екатеринбург«)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)