Мини-футбольный клуб «Южный Урал» пробился во второй этап Кубка России

Челябинская команда одержала три победы в трех матчах на первой стадии турнира

Успешно преодолел первую стадию Кубка России по футзалу челябинский клуб «Южный Урал». На групповом этапе он одержал три уверенные победы, а в одном из матчей выиграл у соперников со счетом 14:0. Челябинцам на следующем этапе соревнований теперь предстоит побороться за выход в основную стадию турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это были первые три матча для обновленного челябинского мини-футбольного клуба. На предварительном этапе Кубка России его соперниками стали три коллектива. Он их прошел с легкостью, выиграв с общим счетом 22:2. В одном из матчей он разгромил команду из Кургана со счетом 14:0.

Кубок России по мини-футболу. Предварительный этап. Результаты матчей с участием МФК «Южный Урал» (Челябинск):

12 сентября. «Южный Урал» — «Красноусольская премиум» (Уфа) — 5:2.

13 сентября. «Южный Урал» — «Сбер» (Курган) — 14:0.

14 сентября. «Южный Урал» — «МИР» (Челябинск) — 3:0.

Таким образом, челябинская команда вышла в финальный турнир первого этапа Кубка России по футзалу. Здесь представлены 8 команд — по 4 в группах «Запад» и «Восток». В основную сетку турнира отправятся два победителя групп, а также клуб с лучшими показателями из числа команд, занявших 2-е места.