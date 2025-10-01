Мини-футбольный клуб «Южный Урал» выбыл из розыгрыша Кубка России

Во втором раунде турнира в Кемерово челябинцы выиграли один матч из трех

Челябинский мини-футбольный клуб «Южный Урал» неудачно выступил во втором раунде Кубка России. Тур в Кемерово завершился для подопечных Ивана Симонова лишь одной победой в трех матчах. Путевку в следующий раунд соревнований завоевала команда «Синтур» из Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Для челябинских футболистов это были первые официальные матчи нового сезона. И первое серьезное испытание. Соперниками МФК «Южный Урал» стали крепкие и сильные команды — одни из претендентов на выход в Суперлигу чемпионата России.

Начали групповой этап второго раунда Кубка России южноуральцы поединком с МФК «Глазов». В драматичном поединке наша команда вырвала победу. Решающий гол за 5 минут до конца второго тайма забил Максим Сивков.

Мини-футбол. Кубок России. 2-й раунд. 26 сентября, Кемерово. МФК «Глазов» (Глазов) — «Южный Урал» (Челябинск) — 5:6.

Голы: Александр Васильев, 2 (1:0); Сулейман Алекперов, 3 (1:1); Даниил Никулин, 5 (2:1); Игорь Егоров, 11 (2:2); Александр Черанев, 15 (2:3); Евгений Платонов, 18 (2:4); Евгений Платонов, 22 (2:5); Даниил Денов, 26-АГ (3:5); Никита Булатов, 28 (4:5); Илья Никитин, 31 (5:5); Максим Сивков, 35 (5:6).

К сожалению, развить успех челябинцам не удалось. На следующий день подопечные Ивана Симонова уступили в уральском дерби «Синтуру» из Екатеринбурга (2:5). Интересно, что за соперников выступали сразу несколько игроков, которые в минувшем сезоне защищали цвета челябинского клуба. Среди них Александр Захаров, Даниил Коробицын и Кирилл Николаев.

Мини-футбол. Кубок России. 2-й раунд. 27 сентября, Кемерово. «Синтур» (Екатеринбург) — «Южный Урал» (Челябинск) — 5:2.



Голы: Даниил Коробицын, 1 (1:0); Кирилл Николаев, 1 (2:0); Игорь Егоров, 5 (2:1); Иван Недокушев, 12 (3:1); Сулейман Алекперов, 27 (3:2); Андрей Горшков, 34 (4:2); Даниил Коробицын, 40 (5:2).

В заключительный день футболистам из Челябинска противостояли хозяева тура. Игра получилась боевой и зрелищной. Артем Максимов открыл счет в матче, но еще до перерыва сибиряки забили три безответных гола. Во втором тайме «Южный Урал» выровнял положение, но на большее его не хватило. Итог — 3:5 не в нашу пользу.

Мини-футбол. Кубок России. 2-й раунд. 29 сентября, Кемерово. «Кузбасс» (Кемерово) — «Южный Урал» (Челябинск) — 5:3.

Голы: Артем Максимов, 8 (0:1); Станислав Агеев, 12 (1:1); Виталий Лайпеков, 13 (1:2); Алексей Филиппов, 18 (1:3); Сулейман Алекперов, 22 (2:3); Александр Черанев, 24 (3:3); Виталий Лайпеков, 30 (3:4); Роман Ращук, 38 (3:5).

Теперь МФК «Южный Урал» может сосредоточиться на подготовке к старту чемпионата России в Высшей лиге. В первом туре нашей команде предстоит сыграть 11 и 12 октября в Перми с двумя командами из Екатеринбурга — «Синарой-2» и «Синтуром». Отметим, что в конференции «Восток» в Высшей лиге выступят 10 клубов.

Фото: пресс-служба МФК «Кузбасс» (Кемерово)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)