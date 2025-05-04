Миасское «Торпедо» завершило вничью матч с «Ленинградцем» во Второй лиге

Южноуральцы разошлись миром с питерцами, зрители голов не увидели

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса в шестой раз сыграл вничью во Второй лиге А. Сегодня, 4 мая, «черно-белые» отобрали очки у одного из лидеров чемпионата питерского «Ленинградца». Игра завершилась нулевой ничьей. Южноуральский клуб продолжает замыкать турнирную таблицу первенства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Болельщики миасского «Торпедо» заждались победы. Их команда в весенней части сезона-2024/2025 во Второй лиге сыграла уже 10 матчей, в которых еще ни разу не выиграла у соперников. 5 поражений, 5 ничьих и 0 — в графе «Победы». Домашний поединок мог прервать эту затяжную серию. Другое дело, что играть «черно-белым» пришлось против одного из лидеров турнира — питерского «Ленинградка» во главе с Вадимом Евсеевым.

В первом тайме гости смотрелись лучше, чаще владели мячом и создавали опасные моменты у ворот миасского клуба. Активно на правом фланге действовал Эдуард Суханов. Именно он, оказавшись в центре штрафной, мог открывать счет в матче. Но удар головой у полузащитника «Ленинградца» не получился. Спустя пару минут хороший удар из-за пределов штрафной наносил Иван Маркелов — мяч пролетел рядом со штангой.

Хозяева поля ответили неплохой атакой с правого фланга, в которой Денис Замятин исполнил точный навес в штрафную. Увы, но у Ильи Молтенинова не удалось нанести прицельный удар головой. То ли роста не хватило, то ли высокого прыжка... Питерцы, между тем, все чаще сжимали тиски в своих атаках на соперника. Причем, сместили акцент этих атак с правого на левый фланг. Но и этот шаг не принес желаемого результата — «торпедовцы» стеной стояли в обороне.

Более того, хозяева поля лучше провели концовку первого тайма. В течение пяти минут они трижды подавали угловой, один из розыгрышей едва не завершился голом. Мяч отскочил к Григорию Борисенко, тот обработал снаряд и вторым касанием пробил — мяч задел кого-то из игроков в сутолоке ворот и ушел на угловой.

Хорошую возможность открыть счет в матче упустили питерцы в дебюте второго тайма. Вышедший на замену защитник Сергей Николаев удачно подключился к атаке и с правого фланга наносил опасный удар низом — мяч в створ ворот не попал. К слову, во втором тайме гости также владели территориальным преимуществом, но миассцы все же немного отодвинули игру от своих ворот. И при каждом удобном случае старались тревожить голкипера «Ленинградца».

Интересным и перспективным оказался розыгрыш углового в исполнении «черно-белых». Увы, нанести точный завершающий удар им не удалось. Игра в итоге так и завершилась нулевой ничьей. Хотя нельзя сказать, что матч не смотрелся и получился скучным.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига «А». Группа «Золото». 11-й тур.

4 мая. «Торпедо» (Миасс) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:0.

В следующем туре миасское «Торпедо» сыграет в гостях с соседом по турнирной таблице — «Кубанью». Игра пройдет 11 мая в Краснодаре.

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).