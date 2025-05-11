Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса одержал первую победу во Второй лиге

Южноуральская команда выиграла в гостях у краснодарской «Кубани» — 1:0

Футболисты миасского «Торпедо» одержали первую победу в группе «Золото» Второй лиги А. Сегодня, 11 мая, южноуральцы в гостях выиграли у краснодарской «Кубани» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил на 25‑й минуте форвард «черно-белых» Илья Молтенинов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

11 матчей миасский коллектив не мог одержать победу в весенней части сезона Второй лиги А. 6 ничьих и 5 поражений — и вот она, последняя позиция, в турнирной таблице группы «Золото». Не лучшим образом складывались дела и для «Кубани» — южане занимали предпоследнюю строчку с 10 набранными очками.

Хозяева поля играли «первым номером», больше владели мячом. Но и гости создали немало моментов для взятия ворот. Ключевым (как выяснится позже) стал эпизод в середине первого тайма. Голкипер гостей выбил мяч, но миасцы поборолись за мяч, а Сергей Серченков нашел возможность «парашютом» отправить в прорыв форварда Илью Молтенинова. Тот убежал в прорыв и ударом в угол ворот открыл счет в матче.

Как оказалось, этот забитый гол станет победным. Хозяева поля, пытаясь уйти от поражения, пошли большими силами вперед, создали несколько голевых моментов у ворот «черно-белых», но их подвела неточность в завершающих стадиях атаки. Миасский коллектив грамотно и надежно сыграл в обороне, сохранив победный счет.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 12-й тур

11 мая. «Кубань» (Краснодар) — «Торпедо» (Миасс) — 0:1.

Гол: Илья Молтенинов, 25.

Следующий матч миасское «Торпедо» также сыграет в гостях. Южноуральцам предстоит сразиться с лидерами группы «Золото» — костромским «Спартаком». Игра состоится 24 мая.

Фото: пресс-служба ФК «Кубань» (Краснодар)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)