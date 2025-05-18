Миасское «Торпедо» потерпело разгромное поражение от «Волги» во Второй лиге

Южноуральцы уступили со счетом 0:4, а еще завершали матч в меньшинстве

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса неудачно провел домашний поединок во Второй лиге А, уступив на своем поле ульяновской «Волге» со счетом 0:4. Южноуральцы пропустили по голу в дебюте каждом из таймов, а еще два, когда остались в меньшинстве. За две желтые карточки у хозяев был удален защитник Самуэль Аденийи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хозяева поля подошли к поединку с хорошей беспроигрышной серии из пяти матчей. При этом в предыдущем туре «черно-белые» одержали долгожданную победу в весенней части сезона-2024/2025, выиграв в гостях у «Кубани» (1:0). Впрочем, все это не помогло подопечным Владимира Федорова уйти с последней строчки в турнирной таблице. Зато они могли это сделать сегодня в случае победы над ульяновской «Волгой».

Не сложилось... Волжане здорово начали встречу, уже в самом дебюте забив быстрый гол. Евгений Воронин, получив мяч на фланге, сделал хороший прострел в центр штрафной, а Дмитрий Каменщиков его замкнул. 1:0 уже к 6-й минуте. Кстати, лучший снайпер «Волги» минут десять спустя мог оформлять дубль. Из выгодной позиции он пробил во вратаря, а Данил Новиков не лучшим образом сыграл на добивании, отправив мяч выше ворот.

Был в первом тайме еще один эпизод, который, как выяснится позже, станет очень важным. В безобидной ситуации получил желтую карточку Самуэль Аденийи. Провокатором здесь выступил футболист «Волги», защитник миассцев, не сдержав эмоций, бросил мяч руками в его сторону. Судья, не разобравшись в ситуации, наградил «горчичником» помечу-то только игрока «Торпедо».

После перерыва хозяева поля вновь пропустили. Причем, гол получился как под копилку. Прострел все того же Евгения Воронина, но уже с правого фланга, на этот раз замкнул Лука Богателия. Отметим и то, как остроумно пропустил мяч Дмитрий Каменщиков. 2:0 к 50-й минуте. Ну а затем вторую желтую карточку получил Самуэль Аденийи. Оставшись в меньшинстве, «черно-белые» практически свели к минимуму свои шансы уйти от поражения.

Тем не менее, забить хотя бы гол престижа футболисты «Торпедо» могли. Прежде всего запомнился момент, в котором хитрый обводящий удар из пределов штрафной наносил Григорий Борисенко. Голкипер «Волги» Алексей Кеняйкин взглядом провожал мяч и уже ничем помочь своей команде не мог. Увы, кожаный снаряд пролетел рядом со штангой, а в створ ворот не попал.

Ну а затем гости забили еще два гола. Сначала герой матча Евгений Воронин отличился сам, замкнул навес партнера по команде. А уже в компенсированное арбитром время грубую ошибку совершил голкипер «черно-белых» Владимир Цапурин. Вышедший на замену защитник Арсен Агаханов попытался исправить ошибку вратаря, но сделать это не смог — он стал автором автогола.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 13-й тур.

18 мая. «Торпедо» (Миасс) — «Волга» (Ульяновск) — 0:4.

Гол: Дмитрий Каменщиков, 6 (0:1); Лука Богателия, 50 (0:2); Евгений Воронин, 73 (0:3), Арсен Агаханов, 90+1 автогол (0:4).

В следующем туре подопечным Владимира Федорова предстоит непростой выезд в Кострому, где им придется сразиться с лидером чемпионата. Игра со «Спартаком» состоится 24 мая.

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).