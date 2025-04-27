Футбольный клуб «Торпедо» сыграл нулевую ничью с «Машуком-КМВ» в Пятигорске

Южноуральская команда уже в десяти матчах не может одержать победу во Второй лиге

Футболисты миасского клуба «Торпедо» сыграли вничью в 10-м туре Второй лиги «А». Сегодня, 27 апреля, «черно-белые» разошлись миром в Пятигорске с командой «Машук-КМВ» — 0:0. Южноуральцы не лучшим образом провели первый тайм, но значительно добавили во втором. Они были близки к тому, чтобы одержать первую победу в турнире, но удача оказалась не на их стороне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом тайме миасскому коллективу было очень непросто сдерживать натиск атак пятигорцев. Хозяева поля владели игровым и территориальным преимуществом, создали как минимум три голевых моментов у ворот гостей. В дебюте матча едва не достиг цели удар головой в исполнении защитника Владислава Волкова. Мог открывать счет форвард Александр Бутенко. И вновь острота у ворот Владимира Цапурина возникла после розыгрыша «стандарта».

«Торпедовцы» почти не думали об атаке, они героически отбивались в обороне. Хороший момент у хозяев был у Магомеда Абакарова. К счастью, мяч после его удара в створ ворот не попал. В одном из эпизодов миасский клуб спасла перекладина. 0:0 после первого тайма, в котором пятигорцы владели мячом 69%, а еще нанесли 9 ударов (в том числе 2 — в створ). «Черно-белые» за 45 минут игры не нанесли ни одного удара по воротам соперника.

Чуть лучше стали действовать «торпедовцы» после перерыва. Им удалось отодвинуть игру от своих ворот. Да, голевых моментов наши парни не создавали, но могли рассчитывать на то, что может принести успех розыгрыш стандартных положений. Денис Замятин несколько раз делал хорошие навесы в штрафную соперника, но там защитники хозяев верховые дуэли у миассцев выигрывали.

На 78-й минуте южноуральцы вполне могли открыть счет в матче. Это Илья Молтенинов поборолся за мяч и в противоборстве с двумя защитниками умудрился пробить по воротам из неудобного положения — мяч пролетел чуть выше ворот.

В самой концовке шикарный голевой момент не реализовали хозяева поля. Владислав Волков головой бил с близкого расстояния. К счастью, Владимир Цапурин оказался молодцом, а защитник Дмитрий Осипов вынес мяч подальше от ворот. 0:0 — результат этого отнюдь не самого скучного матча, хоть и безголевого.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига «А». Группа «Золото». 10-й тур.

27 апреля. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Торпедо» (Миасс) — 0:0.

В следующем туре миасская команда сыграет на своем поле — 4 мая «черно-белые» принимают на стадионе «Труд» питерский клуб «Ленинградец». Подопечные Вадима Евсеева на текущий момент занимают третью строчку в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба клуба «Машук-КМВ» (Пятигорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).